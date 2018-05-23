Обзор рынка автонавигации

Главное в путешествиях по бездорожью, правильно построить маршрут. Иначе можно заехать в такие дали, что всё оставшееся время придётся потратить на поиски трактора и откапывание
Как вы думаете, что главное в путешествиях по бездорожью? Правильно подготовленный внедорожник? Ну разумеется! Запас топлива, запчастей и продуктов? Конечно. Друзья-попутчики? Безусловно. Но всё же первым делом нужно построить маршрут, потому что должны же вы знать расстояние между точками старта и финиша, не говоря уже об интересных местах по дороге. Да и вообще, не продумав как следует путь, можно заехать в такие… дали, что всё оставшееся время придётся потратить на поиски трактора и откапывание.
В древности, в так называемую докомпьютерную эру, автомобильные путешественники собирали совет бывалых, обкладывались картами и рисовали нить маршрута цветными карандашами. Когда появился интернет, стали использовать программы (например, Google Earth), которые позволяли прочертить путь по фотографиям со спутника, а заодно сразу определить рельеф. Сегодня строить маршруты можно в своём смартфоне. Чтобы продумать путешествие или экспедицию, даже не нужно вставать с дивана. Хотя некоторые всё ещё пользуются автомобильными навигаторами… Проблема в том, что в принципе софта для навигации много, а вот хорошего – не очень. Идеальных программ-навигаторов практически нет, каждая помимо очевидных достоинств имеет массу недостатков. Мы собрали для вас список навигаторов, которые более-менее приближены или хотя бы стремятся к идеалу.
Понятно, что выбор навигатора зависит от конкретных задач. Попробуйте найти знакомых, которые активно пользуются той или иной программой, а лучше — установите сразу несколько приложений и выберите то, которое будет полностью соответствовать вашим представлениям об идеальном навигаторе.
MOTIONX GPS
Разработчики позиционируют приложение как универсальный навигатор, подходящий для любителей различных видов активного отдыха на природе, в том числе автомобильных путешествий.
ПЛЮСЫ:
■ 14 видов карт: дорожные, спутниковые, рельефные, морские;
■ использование приложенияв автономном режиме;
■ сохранение до 300 треков и 2,5 тыс. путевых точек;
■ синхронизация с Apple Watch;
■ запись треков;
■ импорт и экспорт карт.
МИНУСЫ:
■ приложение доступно только для iOS;
■ платное — 149 рублей в AppStore;
■ неинтуитивный интерфейс;
■ нет русификации;
■ невозможна загрузка сторонних карт, используются только собственные от MotionX.
GARMIN GPSMAP 276CX MONTANA 610
Возможно, кто-то считает, что автомобильные навигаторы – это прошлый век, и что ими пользуются только ретрограды. Но всё же нельзя не признать, что в длительных путешествиях лучше не складывать все яйца в одну корзину, то есть не использовать для навигации только одно устройство, а дублировать их. И если, скажем, разрядился смартфон, то у вас всегда останется автонавигатор.
ПЛЮСЫ:
■ сенсорное или аналоговое управление;
■ антенна для приёма сигналов спутника GPS и ГЛОНАСС;
■ сопряжение с телефоном для приема звонков и получения оповещений;
■ различные способы крепления — подходят для всех видов транспорта;
■ компас и барометрический альтиметр;
■ автономность;
■ работа от аккумулятора или от трёх батарей АА.
МИНУСЫ:
■ стоимость — от 40 000 рублей;
■ увеличение количества устройств на борту;
■ необходимость загрузки дополнительных карт при помощи компьютера.
LOCUS MAP
Приложение для телефона, правда, работает только под ОС Android. Умеет строить маршруты для пеших и велосипедных прогулок.
ПЛЮСЫ:
■ прокладывание велосипедных и пеших маршрутов;
■ запись трека, а также расстояния, скорости, темпа, высоты, сжигания калорий;
■ импорт и экспорт данных;
■ возможность расшарить данные в соцсетях;
■ звуковые оповещения;
■ звуковая навигация;
■ геокэшинг.
МИНУСЫ:
■ приложение предназначено для пешей и велонавигации и могут возникнуть проблемы с прокладыванием маршрута для более тяжёлого транспорта;
■ записи, основанные не на GPS, а на акселерометре устройства, могут быть неточными;
■ нет русификации;
■ встроенные покупки: от 40 рублей до 4,6 тысяч;
■ доступен только для ОС Android;
■ ограничения для бесплатной версии.
GALILEO
Приложение специализируется на предоставлении автономных карт для навигации. Правда, в основном по городам. Автоматически прокладывает маршруты от одной до другой точки, а также поддерживает промежуточные точки при составлении трека. Есть приложения для операционных систем Android и iOS
ПЛЮСЫ:
■ подробные карты всех стран мира;
■ быстрый поиск;
■ голосовая навигация;
■ синхронизация с несколькими устройствами;
■ сохранение избранных мест на карте;
■ импорт и экспорт.
МИНУСЫ:
■ приложение- судя по отзывам, в офлайн-режиме поиск работает странно и через раз;
■ не всегда работает в автономном режиме;
■ проблемы с открытием файлов GPX и KMZ;
■ периодические ошибки при использовании поиска, связанные, скорее, с поставщиком карт;
■ отсутствие азимута.
СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ КАРТЫ
Это приложение для телефона, которое работает подобно ручным GPS-навигаторам. Оно использует мировые топографические карты, но в основном, конечно, Генштаба России. Для некоторых стран, особенно третьего мира, эти карты до сих пор актуальны. Внутри приложения есть карты топографические, Google, открытые уличные и Bing.
ПЛЮСЫ:
■ апись маршрутов;
■ прокладка треков с учётом одометра, скорости, направления, высоты;
■ импорт и экспорт;
■ скачивание карт для использования приложения в режиме офлайн (в платной версии);
■ расшаривание пунктов назначения через социальные сети и электронную почту.
МИНУСЫ:
■ устаревшие карты 1980-х годов, подходящие только для некоторых азиатских стран;
■ ограниченный функционал для бесплатной версии: реклама, отсутствие офлайн-режима, создание не более трёх маршрутов, отсутствие импорта, пакетного скачивания, городской базы данных;
■ ошибки в приложении;
■ дорогая платная версия — 700 рублей.
BURNSOFFROAD
Приложение, специализирующиеся на построении маршрутов по бездорожью, а также поиску друзей для проведения коротких совместных покатушек или продолжительных экспедиций. Совмещает в себе функции навигатора и подобия социальной сети для любителей бездорожья.
ПЛЮСЫ:
■ полностью бесплатное;
■ имеет офлайн-режим;
■ есть web-версия;
■ синхронизация между устройствами;
■ запись и хранение маршрутов, путевые метки;
■ поиск по координатам;
■ автопарковка и азимут.
МИНУСЫ:
■ проблемы с работой приложения и подключением;
■ зависает на создании путевой метки;
■ нельзя создать маршрут в приложении, только в web-версии.
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