Обзор рынка автонавигации

Главное в путешествиях по бездорожью, правильно построить маршрут. Иначе можно заехать в такие дали, что всё оставшееся время придётся потратить на поиски трактора и откапывание

Как вы думаете, что главное в путешествиях по бездорожью? Правильно подготовленный внедорожник? Ну разумеется! Запас топлива, запчастей и продуктов? Конечно. Друзья-попутчики? Безусловно. Но всё же первым делом нужно построить маршрут, потому что должны же вы знать расстояние между точками старта и финиша, не говоря уже об интересных местах по дороге. Да и вообще, не продумав как следует путь, можно заехать в такие… дали, что всё оставшееся время придётся потратить на поиски трактора и откапывание.

В древности, в так называемую докомпьютерную эру, автомобильные путешественники собирали совет бывалых, обкладывались картами и рисовали нить маршрута цветными карандашами. Когда появился интернет, стали использовать программы (например, Google Earth), которые позволяли прочертить путь по фотографиям со спутника, а заодно сразу определить рельеф. Сегодня строить маршруты можно в своём смартфоне. Чтобы продумать путешествие или экспедицию, даже не нужно вставать с дивана. Хотя некоторые всё ещё пользуются автомобильными навигаторами… Проблема в том, что в принципе софта для навигации много, а вот хорошего – не очень. Идеальных программ-навигаторов практически нет, каждая помимо очевидных достоинств имеет массу недостатков. Мы собрали для вас список навигаторов, которые более-менее приближены или хотя бы стремятся к идеалу.

Понятно, что выбор навигатора зависит от конкретных задач. Попробуйте найти знакомых, которые активно пользуются той или иной программой, а лучше — установите сразу несколько приложений и выберите то, которое будет полностью соответствовать вашим представлениям об идеальном навигаторе.

MOTIONX GPS

Разработчики позиционируют приложение как универсальный навигатор, подходящий для любителей различных видов активного отдыха на природе, в том числе автомобильных путешествий.

ПЛЮСЫ:

■ 14 видов карт: дорожные, спутниковые, рельефные, морские;

■ использование приложенияв автономном режиме;

■ сохранение до 300 треков и 2,5 тыс. путевых точек;

■ синхронизация с Apple Watch;

■ запись треков;

■ импорт и экспорт карт.

МИНУСЫ:

■ приложение доступно только для iOS;

■ платное — 149 рублей в AppStore;

■ неинтуитивный интерфейс;

■ нет русификации;

■ невозможна загрузка сторонних карт, используются только собственные от MotionX.

GARMIN GPSMAP 276CX MONTANA 610

Возможно, кто-то считает, что автомобильные навигаторы – это прошлый век, и что ими пользуются только ретрограды. Но всё же нельзя не признать, что в длительных путешествиях лучше не складывать все яйца в одну корзину, то есть не использовать для навигации только одно устройство, а дублировать их. И если, скажем, разрядился смартфон, то у вас всегда останется автонавигатор.

ПЛЮСЫ:



■ сенсорное или аналоговое управление;

■ антенна для приёма сигналов спутника GPS и ГЛОНАСС;

■ сопряжение с телефоном для приема звонков и получения оповещений;

■ различные способы крепления — подходят для всех видов транспорта;

■ компас и барометрический альтиметр;

■ автономность;

■ работа от аккумулятора или от трёх батарей АА.

МИНУСЫ:

■ стоимость — от 40 000 рублей;

■ увеличение количества устройств на борту;

■ необходимость загрузки дополнительных карт при помощи компьютера.

LOCUS MAP

Приложение для телефона, правда, работает только под ОС Android. Умеет строить маршруты для пеших и велосипедных прогулок.

ПЛЮСЫ:



■ прокладывание велосипедных и пеших маршрутов;

■ запись трека, а также расстояния, скорости, темпа, высоты, сжигания калорий;

■ импорт и экспорт данных;

■ возможность расшарить данные в соцсетях;

■ звуковые оповещения;

■ звуковая навигация;

■ геокэшинг.

МИНУСЫ:

■ приложение предназначено для пешей и велонавигации и могут возникнуть проблемы с прокладыванием маршрута для более тяжёлого транспорта;

■ записи, основанные не на GPS, а на акселерометре устройства, могут быть неточными;

■ нет русификации;

■ встроенные покупки: от 40 рублей до 4,6 тысяч;

■ доступен только для ОС Android;

■ ограничения для бесплатной версии.

GALILEO

Приложение специализируется на предоставлении автономных карт для навигации. Правда, в основном по городам. Автоматически прокладывает маршруты от одной до другой точки, а также поддерживает промежуточные точки при составлении трека. Есть приложения для операционных систем Android и iOS

ПЛЮСЫ:

■ подробные карты всех стран мира;

■ быстрый поиск;

■ голосовая навигация;

■ синхронизация с несколькими устройствами;

■ сохранение избранных мест на карте;

■ импорт и экспорт.

МИНУСЫ:



■ приложение- судя по отзывам, в офлайн-режиме поиск работает странно и через раз;

■ не всегда работает в автономном режиме;

■ проблемы с открытием файлов GPX и KMZ;

■ периодические ошибки при использовании поиска, связанные, скорее, с поставщиком карт;

■ отсутствие азимута.

СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ КАРТЫ

Это приложение для телефона, которое работает подобно ручным GPS-навигаторам. Оно использует мировые топографические карты, но в основном, конечно, Генштаба России. Для некоторых стран, особенно третьего мира, эти карты до сих пор актуальны. Внутри приложения есть карты топографические, Google, открытые уличные и Bing.

ПЛЮСЫ:

■ апись маршрутов;

■ прокладка треков с учётом одометра, скорости, направления, высоты;

■ импорт и экспорт;

■ скачивание карт для использования приложения в режиме офлайн (в платной версии);

■ расшаривание пунктов назначения через социальные сети и электронную почту.

МИНУСЫ:



■ устаревшие карты 1980-х годов, подходящие только для некоторых азиатских стран;

■ ограниченный функционал для бесплатной версии: реклама, отсутствие офлайн-режима, создание не более трёх маршрутов, отсутствие импорта, пакетного скачивания, городской базы данных;

■ ошибки в приложении;

■ дорогая платная версия — 700 рублей.

BURNSOFFROAD

Приложение, специализирующиеся на построении маршрутов по бездорожью, а также поиску друзей для проведения коротких совместных покатушек или продолжительных экспедиций. Совмещает в себе функции навигатора и подобия социальной сети для любителей бездорожья.

ПЛЮСЫ:



■ полностью бесплатное;

■ имеет офлайн-режим;

■ есть web-версия;

■ синхронизация между устройствами;

■ запись и хранение маршрутов, путевые метки;

■ поиск по координатам;

■ автопарковка и азимут.

МИНУСЫ:



■ проблемы с работой приложения и подключением;

■ зависает на создании путевой метки;

■ нельзя создать маршрут в приложении, только в web-версии.