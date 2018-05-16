12 быстрых шин для внедорожников

Внедорожники не только вернулись на асфальт, но и научились развивать скорости, доступные раньше только спорткарам. Кто бы мог подумать, что для SUV понадобится резина не просто высокого качества, но и выдающихся скоростных характеристик, управляемости и износоустойчивости

В нашей подборке шин для динамичных внедорожников мы отталкивались от типоразмера, который применяется на Range Rover Velar, одной из самых свежих и ярких новинок российского рынка. Этот внедорожник в версии 380 SE разгоняется до сотни за 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч, хотя замеры со снятым ограничителем показали, что и 300 км/ч для него совсем не проблема. В зависимости от комплектации на Velar устанавливают шины размерностью от 235/65 R18 до 265/40 R22. В этом диапазоне выберем некое усреднённое значение диаметра диска — 20 дюймов, ширину — от 255 мм до 275 мм и профиль — от 30% до 55%, ну и те, что ограничены скоростным индексом Y, то есть до 300 км/ч. Расположим все шины в алфавитном порядке, чтобы не давать пустых обещаний и не устанавливать приоритеты.

Для выбранного нами размера шин оптимальным будет диск шириной ровно 8,0 дюйма

BRIDGESTONE ALENZA 001

17 700 ₽

Японскую шину Alenza 001 можно назвать триумфом органической химии. Внешне она не отличается от своих коллег по цеху, но благодаря формуле Nanoprotech выгодно выделяется ресурсом. Модифицированная боковина жёстче, чем у конкурентов, но не с целью совладать с камнями и сучьями, а для снижения тенденции к подламыванию в поворотах и для сохранения комфорта. Пользователи отмечают тишину в салоне и отменную тормозную динамику на сухом асфальте, в чём с ними согласны эксперты тестовых лабораторий, которые добавляют ещё и экономичность. Шина не самая лёгкая — 13,9 кг за 275/40 R20 Y, розничная цена — 17 700 рублей.

CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6

15 850 ₽

В начале 2017 года появилась новая шина, которая заняла промежуточное место между самой комфортной ComfortContact и самой спортивной MaxContact, предлагая и то и другое в одном колесе. Но в отличие от вышеназванных пригодна и для использования в сложных погодных условиях, а также, с осторожностью, вне асфальта. Шина ассиметричная, в рисунке протектора применяются желобки-водоотводы, напоминающие ливнёвый дренаж. В состав смеси вошли полимеры с короткими цепями, что делает её характеристики стабильными на протяжении всего срока службы покрышки и улучшает выносливость. Китайский Motor Trend признал шину самой безопасной, а ADAC — самой экономичной. Весит шина 12,8 кг. Стоимость Continental Premiumcontact UC6 размерностью 255/55 R20 Y начинается с 15 850 рублей.

GENERAL TIRE GRABBER GT

11 200 ₽

Сравнительно недорогая шина, которая вполне соответствуют нашим начальным требованиям. Широкий диапазон размеров подойдёт для самых больших внедорожников, а не только для RR Velar. При этом шина очень лёгкая — в размерности 255/55 R20 Grabber GT весит чуть больше 11 кг. Рисунок беговой дорожки проектировался с расчётом на хорошую управляемость в дождь и на низкую шумность. Вот только для бездорожья следует поискать другие шины марки, благо есть из чего выбрать. Тесты хвалят работу покрышки на мокром асфальте и оценивают её как среднюю на сухом, а пользователи ставят в плюсы тормозную динамику и износоустойчивость. Стоимость General Tire Grabber GT в розницу — 11 200 рублей.

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV

12 480 ₽

Новинка нынешнего сезона выглядит как покрышки для «Формулы‑1», да и по характеристикам не слишком от них отличается. Рисунок протектора F1 Asymmetric SUV идентичен рисунку для легковых спорткаров. Кроме того, здесь применены те же технологии — Active Braking и Grip Booster. Первая увеличивает площадь контакта беговой дорожки при торможении, вторая позволяет протектору как бы проникать в неровности асфальта и тем самым улучшать сцепные свойства. А ещё одна фирменная разработка при этом эффективно охлаждает протектор (по заверению производителя, она снижает температуру на 30%). F1 упорно занимает верхние строчки тестов покрышек с профилями от 55% и меньше, пользователи же в один голос называют её самой красивой шиной для SUV. В размерности 255/55 R20 она весит порядка 12 кг, а её розничная цена составляет 12 480 рублей.

DUNLOP SP SPORT MAXX

14 500 ₽

Компания определяет категорию этих шин как Ultra High Performance, что, безусловно, обязывает. По сути дела, это усиленная версия легковых шин. Более мощной и толстой стала боковина, более жёсткими центральные беговые дорожки протектора, который больше напоминает протектор шин для магистральных грузовиков с чётко выраженными продольными канавками. Тесты не показывают особых преимуществ перед конкурентами, разве что в траекторной устойчивости. Шина тяжёлая — 255/55 R20 весит 14,1 кг, и дорогая — 14 500 рублей.

HANKOOK VENTUS S1 EVO 2

10 070 ₽

Очень интересная корейская шина, произведённая по мотивам разработок, которые применялись компанией в DTM, где она была шинным спонсором. Рисунок протектора моментально навевает мысли о гоночном треке, а не о разбитой грунтовке. Отличная устойчивость в дождь, чему способствуют канавки Multi Tread Radius разной ширины и сложной конфигурации, отводящие воду от пятна контакта. Тесты выделяют хорошую тормозную динамику и стабильность на прямой. Пользователи называют её очень тихой, но довольно жёсткой. Она лёгкая — 11,6 кг в размере 255/55 R20, и не слишком дорогая, розничная стоимость — 10 070 рублей.

MICHELIN LATITUDE SPORT 3

16 800 ₽

Увеличив на 10% проходное сечение водоотводных канавок, французы умудрились добиться отличных результатов в сопротивлении аквапланированию, а должную управляемость обеспечили новым составом резины. Двухслойный каркас, по заверениям производителя, добавляет шине выносливости не только на асфальте, но и на дорогах без покрытия, а тесты утверждают, что благодаря эластомерам последнего поколения у Michelin лучшие показатели износоустойчивости в классе. Правда, пользователи жалуются на не самые приятные ощущения при торможении на мокром асфальте. Причём это касается и длины тормозного пути, и курсовой устойчивости. Шина дорогая — 16 800 рублей за 255/55 R20, но нетяжёлая — около 12 кг.

NITTO NT555 G2

12 700 ₽

У Nitto нет скоростной шины нашего размера, но есть очень интересная модель — NT555 G2 размерностью 275/30 R20. К ней нужно будет тщательно подбирать диск, потому что профиль в 30% хорошо смотрится далеко не на каждом. Зато в результате можно получить настоящий шоу-стоппер, особенно если автомобиль кастомизирован. При этом надо помнить, что при потрясающей управляемости, лучших показателях торможения и устойчивости комфорт может быть обеспечен только за счёт мягкости подвески. И дело не только в профиле, но и в массе шины: 13,7 кг — это довольно много. Зато резина недорогая — 12 700 рублей в розницу.

NOKIAN HAKKA BLACK 2 SUV

12 400 ₽

Финны продолжают нас радовать. Специально для внедорожников был модифицирован легковой вариант Nokian Hakka Black, усилена боковина, добавлен слой корда. По сравнению с первым поколением рисунок протектора стал более плотным, но новый состав смеси помог сохранить комфорт и улучшить характеристики. Интересно, что Hakka Black 2 SUV, как настоящая внедорожная резина, получила арамидный слой корда и закраины, прикрывающие зазор между диском и боковиной шины от попадания грязи, песка и щепок. Шина недорогая — 12 400 рублей за 255/55 R20, и нетяжёлая — 11,8 кг.

TOYO PROXES Т1 SPORT SUV

12 080 ₽

Шина была разработана специально для скоростных внедорожников. Этим объясняются скруглённые плечевые зоны профиля протектора, которые равномерно распределяют нагрузку в поворотах и не изменяют сцепных свойств. В остальном — полный букет технологий с силикой в смеси, дополнительным усилением боковин и просчитанным на 3D-моделях рисунком протектора. На тестах стабильно занимает верхние строчки в категории управляемости на мокром покрытии, но пользователи отмечают рост шумности по мере износа. С усилением тоже, похоже, переборщили — шина размером 255/55 R20 весит 13,9 кг! Правда, стоит при этом сравнительно недорого — 12 080 рублей.

PIRELLI SCORPION ZERO

14 360 ₽

Знаменитый итальянский «Скорпион» уже давно являет собой образец поведения на сухом асфальте. Широчайший диапазон размерностей позволяет подобрать его хоть на «Ниву», хоть на старый премиальный внедорожник Lamborghini LM002. Уже сорок лет производители этой линейки шин не изменяют себе. Cамые современные технологии, на которых не экономят, делают конечный продукт пусть и дорогим, но действительно лучшим. В нынешнем поколении до 80% состава занимают полимеры на основе диоксида кремния. Стоит шина выбранной нами размерности 14 360 рублей, а весит 11,4 кг.

YOKOHAMA ADVAN SPORT V105S

11 500 ₽

Безусловный лидер асфальтового направления Yokohama — шина Advan Sport, которая подходит в частности и для RR Velar. Шина не самая новая, она появилась ещё в 2012 году, когда отношение к скоростным характеристикам было осторожное, а акцент делался в основном на комфорт и безопасность. За время производства она постоянно модернизировалась и теперь не уступает в динамике своим конкурентам. Из спорта взяты технология формирования профиля Matrix Rayon Body Ply и состав Sport Compound 5S, содержащий сразу три полимера с особыми свойствами. Тесты дают высокую оценку управляемости на сухом асфальте, но дружно ругают динамику на мокром, владельцы же едины в том, что шины, безусловно, комфортны, но быстро изнашиваются. Розничная стоимость — 11 500 рублей. Масса при 255/55 R20–12,6 кг.

Текст Игорь Губарь

Фотографии Компаний-производителей