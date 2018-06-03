Школа внедорожного мастерства. Часть I «Полёты над грунтом»

Сегодня мы представляем первый урок нового спецпроекта нашего журнала и компании Toyo Tires. Он станет продолжением прошлогодних уроков и будет называться «Школа высшего внедорожного мастерства»

Новая серия открывается уроками, посвящёнными динамичной езде по грунту. В них мы раскроем некоторые нюансы управления внедорожником, о которых не успели рассказать в предыдущей «Школе». И начнём мы, пожалуй, с азов — с того, как правильно расположиться за рулём, чтобы максимально эффективно управлять автомобилем в долгих грунтовых поездках. А поможет нам мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, многократный покоритель «Дакара» и чемпион России Константин Мещеряков.

Как известно, во время внедорожных путешествий большая часть пути проходит по дорогам. Причём это могут быть самые разные дороги, как с покрытием, так и обычные грунтовки. Как научиться передвигаться по ним комфортно и относительно быстро, не ломая при этом машину? С чего вообще начинается правильное управление автомобилем?

Если говорить о длительной поездке на машине, то самое главное — перед началом движения правильно расположиться за рулём. Поскольку путешествия подразумевают многочасовые перегоны, надо устроиться так, чтобы как можно меньше утомляться, и, что ещё важнее, спина не страдала от перегрузок, которые присутствуют на абсолютно любой дороге.

1. Прежде всего запомните, что место за рулём — это не шезлонг для отдыха, а ваше рабочее место. Перво-наперво нужно правильно установить водительское кресло, настроив его под себя. Для этого выжмите сцепление до пола. У левой ноги должно быть достаточно места, чтобы максимально выпрямиться. Это позволит ей меньше затекать, потому что если правая ещё как-то работает, постоянно оперируя педалями газа и тормоза, то левая нога обычно долго находится без движения.

2. Наклон спинки сиденья выставляется максимально близко к вертикали. Угол может меняться только в зависимости от размера живота (ну или его отсутствия). Ездить по грунту лёжа ни в коем случае нельзя! Причина проста — когда вы получаете удар в спину при неожиданном наезде на кочку или попадании в яму (что время от времени неизбежно происходит), вертикально расположенный позвоночник гораздо эффективнее его амортизирует. Если же вы лежите, то наверняка получите смещение позвонков или другую травму. Запомните — удары в позвоночник, расположенный под наклоном, приводят к его повреждению!

Если даже сверху лёгкий снег, не обманывайтесь, под ним может быть

и наст, и непроходимый фирн

Лопата должна быть такого размера, чтобы дотянуться

до середины днища сбоку и до подрамника подвески, или защиты с фронта и тыла

3. Выставив водительское сиденье по расстоянию и углу наклона спинки, мы регулируем посадку относительно руля. Если можно изменять высоту и длину рулевой колонки, этим непременно нужно воспользоваться. Правильно сидящий водитель должен находиться на таком расстоянии от руля, чтобы вытянутые вперёд руки, положенные на руль сверху, выступали за него по запястья. Такая поза позволяет меньше уставать, и при резких манёврах за рулём тянуться не приходится. Если сесть слишком близко, то при интенсивном вращении начнёшь бить себя локтями в грудь. Кроме того, именно такое расположение позволяет меньше уставать в многочасовой поездке, удобнее управлять подрулевыми переключателями и рычагами трансмиссии. В общем, всё встаёт на свои места! И последнее, что нужно сделать, перед тем как тронуться с места — отрегулировать микроклимат в салоне на комфортную температуру, чтобы уже не отвлекаться на это во время движения.

Если даже сверху лёгкий снег, не обманывайтесь,

под ним может быть и наст, и непроходимый фирн

Если даже сверху лёгкий снег, не обманывайтесь,

под ним может быть и наст, и непроходимый фирн

КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ СЦЕПЛЕНИЕМ И РЫЧАГОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?

При быстром движении по грунтовым дорогам следует выбирать такую траекторию, чтобы как можно меньше крутить рулём.

Главное — при активной рулёжке не запутаться в положении передних колёс. На спортивных рулях для этого есть специальная метка, обозначающая их прямое положение. Если её нет, можно сделать её самому, наклеив яркую полоску в самой верхней точке

Но рулевое управление имеет, как правило, больше двух оборотов от упора до упора. И при этом очень важно, как говорят, не намотаться на руль. Чтобы при выходе из поворота точно знать, что колёса машины стоят прямо, а не в сторону, что чревато. Остальное — очень индивидуально. Например, у кого-то пальцы рук длинные, а у кого-то — нет, ну и так далее. Держите руль как вам удобнее, главное — его не бросать…

В следующем уроке мы с Константином поговорим о том, как правильно проходить препятствия, встречающиеся на грунтовых дорогах.

Текст Иван Евдокимов

Фото «Мосвидео»