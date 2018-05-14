Набор для комфортных путешествий

Мы отобрали для вас вещи, которые не только развлекут всю компанию в долгой дороге, но и в случае необходимости помогут выжить

Путешествие — это не только время, проведённое в другом городе или стране, но и сама дорога из пункта А в пункт Б. И может случиться, что самыми яркими впечатлениями от долгой поездки станут моменты, когда дети в очередной раз облились горячим «Несквиком», а жена расстроилась, потому что телефон снова разряжен. Сегодня мы расскажем вам о вещах, которые не просто развлекут всю компанию во время долгих перегонов, но и в случае необходимости помогут выжить.

МУЛЬТИТУЛ-БРАСЛЕТ LEATHERMAN TREAD

12 470 ₽

По сути заменяет целый чемодан с инструментами и злосчастную открывашку, которую мы время от времени забываем. Стальные звенья браслета представляют собой набор отвёрток, шестигранных ключей, крючок для резки верёвок, инструмент для извлечения SIM-карт, лезвие для вскрытия коробок и т. д. А карбидовым остриём можно разбить прочное стекло, чтобы выбраться из машины после аварии.

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ GOAL ZERO NOMAD 14 PLUS

11 000 ₽

Солнечная панель размером с журнал «Клуб 4х4» поможет зарядить ваши гаджеты вдали от цивилизации. Достаточно лишь разложить конструкцию и повернуть её лицевой стороной к солнцу. Можно представить себя шаманом, а можно просто повесить панель на палатку или рюкзак. Система автоматически отключится, когда зарядит ваш телефон, GPS-навигатор или любой другой гаджет. При этом ни снег, ни дождь ей не страшны.

ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА DREAMWAVE TREMOR

19 490 ₽

Эта колонка может не только зарядить планшет, но и запустить двигатель вашей машины. Однако главная её задача — добавить маршруту немного волшебства. А именно: трансформировать любую встречу в вечеринку, а любую прогулку — в клип. Это чуть ли не самая громкая колонка на свете, её хватает на 18 часов, что практически соответствует продолжительности рейв-тусовки и значительно превышает возможности среднестатистического человека. Кстати, в случае чего с неё можно позвонить и подать сигнал SOS.

ЭКШН-КАМЕРА GOPRO HERO6 BLACK

29 990 ₽

Теперь из каждой поездки вы сможете привезти полноценный фильм, а не просто банальный альбом с фотографиями. Отснятые материалы автоматически загружаются на облако и монтировать их можно без потери качества. Традиционно маленькую камеру GoPro легко достать в любой момент или сразу закрепить на снаряжении и даже на лбу. Что немаловажно, её можно использовать и вместо видеорегистратора на опасных участках дороги или в городах с сумасшедшим движением.

КВАДРОКОПТЕР DJI SPARK FLY MORE COMBO

51 690 ₽

Мини-дрон, который покажет, как вся ваша компания выглядит со стороны, а также разведает, что там дальше вдоль побережья. Квадрокоптер — это воздушный змей XXI века, практически ещё один член семьи. Кроме того, в теории квадрокоптер способен доставить записку с просьбой о помощи из ущелья, где вы застряли, если, правда, вы научитесь управлять им чуть лучше, чем сотрудники Почты России..

ГЕРМЕТИЧНАЯ ТЕРМОКРУЖКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ XD DESIGN AUTO

1 490 ₽

Из неё действительно ничего не выливается, а для того чтобы открыть отверстие в кружке, нужно нажимать кнопку. Поэтому даже если она в который раз внезапно вывалится из рук ребёнка, то крышка сразу же закроется. Сама кружка герметична и сохраняет тепло до трёх часов. Блестящий корпус представлен в пяти насыщенных цветах.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР C ФУНКЦИЕЙ QI OKIRA CYCLE 12 000

2 299 ₽

Этот аккумулятор стоит купить, даже если вы никуда не ездите, а в путешествии разряженный телефон — особенно неприятное событие. Чтобы как прикованному не торчать возле розетки на какой-нибудь заправке, а смотреть красивый закат, пригодится OKIRA Cycle 12 000. В тяжёлом, но компактном повербанке — 12 000 мАч. Этой энергии хватит примерно на четыре полные зарядки телефона.

РЮКЗАК XD DESIGN BOBBY

7 990 ₽

Гладкий рюкзак, на котором не видно ни одной молнии, висит на спине каждого десятого пассажира метро. Это может означать только одно — он действительно классный. Дизайнер компании XD Design заметил, что в Шанхае и других больших городах люди, опасаясь за сохранность своих вещей, часто носят рюкзаки не на спине, а на животе. Он и придумал суперфункциональный рюкзак, из которого решительно ничего невозможно стянуть и в который удобно складывать вещи.