Дно достигнуто. Невесёлые рассуждения о сажевом фильтре

Недавно я вернулся из традиционного зимнего путешествия «Полярный экспресс». На этот раз мы прокатились по Ямалу. В путешествии помимо проверенных Севером клубных «танков» участвовал и купленный накануне новенький Toyota LC Prado с дизельным двигателем, собранным по последнему слову «Евро». Надо сказать, с маршрутом он справился достойно, тысячу километров зимников, минус 40 ˚С и шквальные ветра перенёс стоически. Без посторонней помощи выбрался обратно к цивилизации, но уже за Тюменью как-то приуныл, выдав предупреждение, что сажевый фильтр заполнен. И всё бы ничего, но вскоре на панели приборов загорелась целая гирлянда лампочек, и машина перешла в аварийный режим. Экипаж полез в интернет, благо он уже был доступен, и прочёл всё, что нашёл о сажевых фильтрах и способах борьбы с ними. Оказалось, что забитый фильтр – распространённая проблема, с которой рано или поздно сталкивается любой владелец современного дизельного двигателя. Существует даже целый сайт с рекомендациями по прожигу фильтра в полевых условиях. Мы честно выполнили всё, что было предписано (в том числе и производителем), но не слишком преуспели. По инструкции с такой неисправностью можно двигаться «непродолжительное время». Опытным путём выяснилось, что в переводе на расстояние это соответствует примерно 25 километрам, так как снятая клемма АКБ погасила гирлянду и позволила преодолеть на нормальной скорости именно такое расстояние, после чего процедуру обесточивания пришлось повторять. Так мы и ехали двести километров до челябинского дилера – короткими перебежками с ключиком на десять в руке, от нечего делать продолжая изучать советы и рекомендации по использованию сажевого фильтра. Оказалось, что забивается он от долгой работы на холостых оборотах, непродолжительных циклов движения и прочих факторов, так или иначе связанных с обычной эксплуатацией. Если обобщить все рекомендации, то главным советом по поддержанию сажевого фильтра в рабочем состоянии будет такой: постарайтесь как можно реже использовать автомобиль. Вот и всё! Как говорится, приплыли…

Эпоха неубиваемых и надёжных дизельных моторов, закат которой начался с уходом на покой механических ТНВД и появлением электронного управления впрыском, завершилась благодаря высокоэкологичной вставке в выпускном тракте. Конечно, голь на выдумки хитра (хотя, учитывая цену современных дизелей, поговорка не самая подходящая), и уже существует масса решений этой проблемы, вплоть до ручной системы прожига, работающей с кнопки. Вот только общая картина остаётся весьма безрадостной. Выходит, что современный дизельный внедорожник – автомобиль, на котором не то что в дальнее внедорожное путешествие не отправишься, от дилерского центра лучше далеко не отъезжать…

Текст Лёня Немодный

Иллюстрация Соня Коршенбойм