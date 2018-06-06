Из Мжути в Жмудь. Заметки отечественного автопутешественника

Во время поездок по стране я часто думаю о том, кто и как давал названия нашим рекам, сёлам и городам. С горами-холмами более-менее понятно – Лысая, Высокая, Белая… А вот отчего речка может называться Мжуть? Что там такого мжутного водилось, что один наш далёкий предок, то ли из кривичей, то ли из вятичей, поглядел на неё и, указав обгрызенным ногтем на воду, сказал другому: «Блин, мжуть!» С тех пор и повелось… А село Выдропужск? Это как? Вот вы находясь в здравом уме назвали бы свою малую родину Выдропужском? Так ведь это ещё и выговорить надо! Нет, я согласен, что по своему расположению и состоянию некоторые наши местечки заслуживают и более ёмких слов, да и не всем же быть Городками и Слободами, но Выдропужск…

Интересно, есть ли среди наших читателей выходцы из этого удивительного населённого пункта, в детстве частенько пугавшие там выдр? А село под названием Конец? Их в России, кажется, пять. И при этом ни одного Начала – я специально в реестре искал. «Пять Концов есть у России, нет у России Начала…» Хотя, возможно, я плохо искал, и кто-нибудь из Начала сейчас как раз читает эти строки… Ещё радуют парные названия: в одну сторону от шоссе – Птушки, в другую – Зюзьки. То есть у путника как будто появляется выбор: если направо пойдёшь – в Зюзьки попадёшь, если налево — то даже не знаю куда… Или, скажем, возвращаетесь вы с черноморского побережья и проезжаете сперва Солнечное, потом километров через триста Раздольное, после Ничипоровку, а как пересекли границу с Беларусью – сразу Жмудь. Это родственник той Мжути, наверное… Вы спросите, к чему это я? Да к тому, что хватит сидеть на месте! Сезон экспедиций, путешествий, покатушек и развлекушек открыт! Берите своих и отправляйтесь на Мжуть, а заодно узнайте в Выдропужске, как они сами себя называют… А там, глядишь, и до Начала доберетёсь. Ну или до Конца, кто знает…

Текст Игорь Губарь

Иллюстрация Соня Коршенбойм