Независимый суд

Здравия желаю! Старший лейтенант Иванов-Петров-Сидоров, будьте добры, ваше водительское, СТС и страховочку…» Знакомые слова, правда? Примерно так обычно начинается общение с инспектором ДПС, через которое хоть раз в жизни проходит каждый водитель. И хотя в большинстве случаев разговор заканчивается вполне благополучно, в первые секунды ты всё равно прокручиваешь в голове возможные причины остановки в надежде, что ничего не нарушил. А как было бы хорошо, если бы вот именно в эти мгновения вместо порции стресса водитель получал бы мощный поток эмпатии, ну то есть осознанного сопереживания. Представляете, вместо разговора о документах сотрудник ГИБДД посмотрел бы на вас и сразу всё понял: «Эх, мил человек, тяжело тебе приходится, премию задерживают, а у тебя ипотека, жена, вижу, пилит, дети плохо учатся… Езжай-ка ты с богом, не нужны мне твои документы». Глупость? Да! Зато как приятно. Или, скажем, закрыл бы гаишник глаза на какой-нибудь ваш дорожный проступок. Вы нормальный человек и обычно не нарушаете, а тут спешили на работу, вот и повернули там, где нельзя. «Ну вы же трудиться едете? Езжайте быстрее, а то начальство будет недовольно, да и дела важные ждут», – сказал бы инспектор и даже штраф клянчить не стал. Здорово, разве нет? А иной раз и того пуще! Вот приехали вы в гости к друзьям, которых давно не видели. И уговорили они вас немного выпить, хоть и знали, что вы за рулём. Вы решили, что отказываться нехорошо, а домой можно и на такси доехать. Но после посиделок вышли посреди ночи во двор и почему-то вызывать непонятного извозчика не захотелось. Да и возвращаться на следующий день за машиной нет желания. И вы подумали: «Ну выпил немного, но ехать-то не очень далеко, да и стаж водительский как-никак 25 лет – справлюсь». И только отъехали от дома – как назло навстречу гаишник. Тормозит, подходит к машине, глядит на вас внимательно, изучает документы, чует знакомые пары и вдруг доверительно произносит: «Давайте езжайте побыстрее, а то жена дома волнуется, время-то позднее…» – и отпускает вас, взяв под козырёк. То есть любого бы на вашем месте уже давно из машины тащили, а вам – всё как с гуся вода. Круто?

Что вы считаете, не круто? Говорите, так нельзя? Думаете, пьяным на дороге не место, да и простых нарушителей стоит иногда наказывать, чтобы впредь не нарушали? Да вы просто не пробовали! Или работа у вас не та! Вот были бы вы, скажем, судьёй – и можно было бы так хоть каждый день. Не верите? А зря! У нас уже несколько месяцев действует новый регламент ГИБДД, который запрещает инспектору отстранять от управления автомобилем судей, а также проводить их освидетельствование на состояние опьянения. О других нарушениях ПДД мы и говорить не станем – их для судей не существует благодаря так называемой судейской неприкосновенности. Причём понятие это в законодательстве появилось не вчера, а ещё в 1992 году, так что нарушать ПДД судьям разрешили давно. И по идее в этом даже есть своя логика. Неприкосновенность судьям нужна для того, чтобы их не пытались шантажировать различными нарушениями, а сами они оставались независимыми. Но до недавнего времени гаишники могли хотя бы отстранять нетрезвых судей от управления, учитывая общественную опасность их действий. То есть пресекать правонарушение, не привлекая исполнителя к ответственности. Теперь же работников жезла лишили и этой возможности. Для чего? Формально для того же – чтобы судьи сохраняли свою независимость. Вот только от чего? Не от тех ли законов, следить за соблюдением которых они сами и призваны?!

Текст Тимофей Исаев

Иллюстрация Соня Коршенбойм