Место: Великобритания, Бриксхем

На Юго-Западном побережье Англии я оказалась с целью углублённого изучения английского языка. Школа находилась в Пейнтоне, и добраться на рейсовом автобусе до Бриксхема не составляло особого труда: 20 минут пути – и вы на месте. Бриксхем вместе с Торки и Пейнтоном входят в одну общую курортную зону Торбей, называемую Английской Ривьерой. Бриксхем – небольшой городок, насчитывающий чуть более 19 тыс. жителей, жизнь которых полностью сосредоточена вокруг гавани, а рыбный порт, являющийся одним из основных источников дохода города, признан одним из самых живописных и оживлённых рыбацких портов Британии. Приезжать в Бриксхем лучше на целый день, не ограничивая себя во времени. Оно понадобится для прогулки по многочисленным лавочкам в портовом районе, наблюдения за разгрузкой дневного улова, разглядывания картин, выставленных на набережной, а также посещения национального заповедника «Берри Хеад». В Бриксхеме можно купить свежайшую рыбу и морепродукты прямо в порту или отведать уже готовые блюда в ресторане или пабе. Характерная особенность города, расположенного на побережье, – морские приливы и отливы. На фотографии запечатлён дневной спад воды в рыбацком порту Бриксхема. До поездки на Юго-Запад Англии мне никогда не приходилось видеть это явление природы своими глазами, поэтому вид лодок и яхт, стоящих на каменно-песчаном дне, произвёл на меня сильное впечатление.

Фото: Елена Хованская



