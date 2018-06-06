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Путешествия   6 июня 2018    8

Сиурана

 

Место: Испания, Сиурана (округ Приорат)

Путешествовала на: Hyundai

 

Siurana de Prades (или просто Сиурана) — маленькая и очень фотогеничная деревня, которая находится на юге Каталонии, в районе под названием Приорат, на высоте больше 700 метров над уровнем моря. Добираться туда нужно по крутому, но хорошо асфальтированному и очень живописному горному серпантину. На месте масса активностей — пешие и веломаршруты, дегустация вин, сплавы, экскурсии и места для скалолазания.

От Барселоны на машине сюда ехать около двух часов. На въезде в деревню — руины старинной крепости, которую строили ещё мавры. Перед ней нужно оставить машину на открытой парковке, заплатить за это несколько евро, а дальше гулять пешком. На территории деревни находится романская церковь XII века, несколько отелей и ресторанов, мощёные камнем улицы и отлично сохранившиеся средневековые здания.

 

Фото: Лиза Кочергина
Instagram: @welldonelisa

 


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