Место: Испания, Сиурана (округ Приорат)

Путешествовала на: Hyundai

Siurana de Prades (или просто Сиурана) — маленькая и очень фотогеничная деревня, которая находится на юге Каталонии, в районе под названием Приорат, на высоте больше 700 метров над уровнем моря. Добираться туда нужно по крутому, но хорошо асфальтированному и очень живописному горному серпантину. На месте масса активностей — пешие и веломаршруты, дегустация вин, сплавы, экскурсии и места для скалолазания.

От Барселоны на машине сюда ехать около двух часов. На въезде в деревню — руины старинной крепости, которую строили ещё мавры. Перед ней нужно оставить машину на открытой парковке, заплатить за это несколько евро, а дальше гулять пешком. На территории деревни находится романская церковь XII века, несколько отелей и ресторанов, мощёные камнем улицы и отлично сохранившиеся средневековые здания.

Фото: Лиза Кочергина

Instagram: @welldonelisa