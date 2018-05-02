Opel Grandland X получит экономичный турбодизель

Моторная линейка среднеразмерного кроссовера Grandland X вскоре расширится. Кроссовер получит мощный и экономичный турбодизель BlueHDI от Peugeot 3008 объёмом 1,5 литра со 130 лошадиными силами. Крутящий момент двигателя при этом достигнет 300 Нм. В паре с мотором будет работать шестискоростная «механика», или восьмискоростной «автомат» EAT8. Ожидается что с механикой средний расход топлива составит 4,2 литра на 100 километров пути в смешанном цикле, с автоматом — 3,9-4,0 литра. Также Opel Grandland X будет предлагаться с двухлитровым турбодизелем, на 177 лошадиных сил.

Получит Opel Grandland X и гибридный двигатель, но дата его появления неизвестна. Информации о технических характеристиках этой силовой установки пока нет, но ничего не мешает PSA адаптировать под капот немецкого кроссовера гибридную 300-сильную силовую установку от Citroen DS7 Crossback E-Tense, в состав которой входит «турбочетвёрка» Prince объёмом 1,6 и электромотор.

Opel Grandland X строится на базе французского шасси EMP2, что роднит его с кроссоверами Peugeot и Citroen. Продажи Opel Grandland X в Европе идут с переменным успехом. В январе дилеры немецкой марки продали 5 432 экземпляра этой модели, ещё 4 685 автомобилей было продано в феврале. Для сравнения, дилеры Peugeot реализовали 7 552 экземпляра кроссовера 5008 в январе и 6 872 экземпляра в феврале.