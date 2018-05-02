Mitsubishi Delica — 50 лет

Японская компания Mitsubishi Motors отпраздновала 50-летний юбилей легендарного семейства минивэнов и фургонов Delica. Модель первого поколения выпустили 25 апреля 1968 года. Первая Delica представляла собой небольшой автомобиль вагонной компоновки и округлых форм. Длина, ширина, высота машины составляли 3860, 1540 и 1795 мм соответственно, снаряженная масса — 990 кг. В движение машину приводил бензиновый мотор объемом 1,1 или 1,4 л. Автомобиль выпускался как в пассажирской модификации, так и в версиях фургон и бортовой грузовик. Бескапотная компоновка сохранялась в Деликах во второй (1979-1986) и третьей (1986-1994) генерациях. Но начиная с четвертого поколения (1994-2007) модель имеет полукапотную форму.

Delica нынешнего образца (D:5) — это уже пятая итерация, она выпускается с 2007 года. По случаю юбилея Mitsubishi выпустила новую спецверсию Делики, которая получила к названию приставку Jasper («яшма» в переводе с английского, отсылка к одноименной комплектации Delica 90-х годов). Снаружи ее можно узнать по специальной защитной накладке на переднем бампере, окрашенным в темно-серый 18-дюймовым колесам, красным «брызговикам», хромированным корпусам зеркал, юбилейным шильдикам и некоторым особенностям в салоне — в частности, сиденья обшиты искусственной замшей с водоотталкивающими свойствами. По некоторым позициям спецверсия пересекается с модификацией Active Gear, выпускаемой с 2017 года. Delica D:5 Jasper будет доступна в трех цветах — темно-зеленом Deep Sea Green, сером Eiger Grey Metallic и белом.

Mitsubishi Delica D:5 в версии Jasper предлагается только с дизельным двигателем 2,3 л (148 л.с.), АКП, полным приводом и с 8-местной компоновкой салона. Еще к теме 50-летнего юбилея минивэна Mitsubishi: Делики третьего и четвертого поколений по лицензии выпускаются до сих пор — в Китае. Делика третьей генерации продается под брендом Soueast, а четвертой — Dongfeng.