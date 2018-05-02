Mitsubishi Delica — 50 лет

Delica нынешнего образца (D:5) — это уже пятая итерация, она выпускается с 2007 года. По случаю юбилея Mitsubishi выпустила новую спецверсию Делики, которая получила к названию приставку Jasper («яшма» в переводе с английского, отсылка к одноименной комплектации Delica 90-х годов). Снаружи ее можно узнать по специальной защитной накладке на переднем бампере, окрашенным в темно-серый 18-дюймовым колесам, красным «брызговикам», хромированным корпусам зеркал, юбилейным шильдикам и некоторым особенностям в салоне — в частности, сиденья обшиты искусственной замшей с водоотталкивающими свойствами. По некоторым позициям спецверсия пересекается с модификацией Active Gear, выпускаемой с 2017 года. Delica D:5 Jasper будет доступна в трех цветах — темно-зеленом Deep Sea Green, сером Eiger Grey Metallic и белом.
Mitsubishi Delica D:5 в версии Jasper предлагается только с дизельным двигателем 2,3 л (148 л.с.), АКП, полным приводом и с 8-местной компоновкой салона. Еще к теме 50-летнего юбилея минивэна Mitsubishi: Делики третьего и четвертого поколений по лицензии выпускаются до сих пор — в Китае. Делика третьей генерации продается под брендом Soueast, а четвертой — Dongfeng.
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