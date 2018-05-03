Subaru Ascent будут продавать за пределами Северной Америки

Кроссовер Ascent показали в 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Возможно в ближайшее время SUV будет доступен в Китае. В базе патентного ведомства Китая появились изображения Subaru Ascent, что может означать как желание Subaru защитить свою интеллектуальную собственность, так и желание продавать кроссовер в поднебесной. Точные сроки появления кросса в этой стране пока неизвестны.

Ascent построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе последних Impreza и XV. Спереди у нового вседорожника – стойки McPherson, сзади – многорычажная подвеска.

Кроссовер является самой большой моделью Subaru за всю историю марки: длина Ascent равна 4 998 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 819 мм, размер колесной базы составляет 2 890 мм, дорожный просвет – 220 мм. В Штатах базовая версия – восьмиместная (по три места на втором и третьем рядах), в дорогих комплектациях во втором ряду установлены отдельные капитанские кресла.

Кроссовер оснастили бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2.4 мощностью 260 л.с., который работает в паре с вариатором. У Ascent – фирменная полноприводная трансмиссия Symmetrical All-Wheel Drive.

Производство вседорожника налажено на американском заводе Subaru в штате Индиана, который также выпускает Legacy, Outback и Impreza. В США «живые» продажи модели стартуют этим летом, цена – от 31 995 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 984 000 рублей по актуальному курсу.

В Китае продажи Subaru не блистают, возможно, из-за ввозных пошлин на автомобили, поэтому, если Ascent действительно будут поставлять в эту страну, то из-за высокой цены он вряд ли сможет стать грозным соперником Volkswagen Teramont и Toyota Highlander локальной сборки.