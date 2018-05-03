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Новости   3 мая 2018    31

Стала известна дата премьеры Rolls-Royce Cullinan

Шикарный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представят 10 мая. Cullinan от Rolls-Royce — первый полноприводный внедорожник бренда.Автомобиль оснащен 6,8-литровым V12 от нового Phantom. На лимузине такой двигатель выдает 570 л.с. и работает с 8-диапазонной автоматической коробкой ZF. Модель получит в виде опции пару кресел с небольшим коктейльным столиком, размещенными в багажнике. Предполагается, что цена Rolls-Royce Cullinan составит от 300 тыс. долларов. Его основным конкурентом на рынке станет Bentley Bentayga.
 

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