Китайцы собрали конкурента Tesla Model X

В Китае стартовало производство электро-кросса Singulato iS6, который может составить конкуренцию Tesla Model X. Серийная версия имеет необычные задние двери, которые открываются против хода движения, и бегущую строку, расположенную на корме, в России такая новация явно бы имела успех. В салоне расположены 3 экрана: 16,3-дюймовый с изменяемым положением, 15,6-дюймовый на центральной консоли, а также 12,3-дюймовый вместо «приборки». Кроссовер оборудован автопилотом второго уровня. Производитель обещает в скором времени повысить уровень автономности системы.

В движение кроссовер приводит 354-сильная электрическая установка, которая позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Запас хода на одном заряде батарей составляет 400 км. По габаритам Singulato iS6 сравним с другими среднеразмерными кроссоверами, например, с Range Rover. В длину он достигает 4 900 мм, в ширину – 1 950 мм, а колесная база составляет 2 960 мм.

На домашнем китайском рынке модель появится уже летом и будет стоить от 200 тыс. юаней (около 2 млн рублей). Кроссовер предложат как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Информации о продажах модели за пределами КНР пока нет.