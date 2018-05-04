Kia представила электрический кроссовер Niro EV

В Корее на выставке электромобилей в Чеджу представили электрический кроссовер Kia Niro EV. Кроссовер Kia Niro с начала продаж имел исключительно гибридные двигательные установки. В прошлом году в Европе начались продажи гибридной версии с возможностью подзарядки, на очереди — полностью электрические машины.

Kia Niro EV выглядит не так агрессивно как прототип, представленный в 2017 году в Лос-Анджелесе, но основные черты сохранились: это ходовые огни в форме характерной «галочки» и трапециевидная решетка внизу переднего бампера.

Электромобиль получит две версии с разным запасом хода. Более «дальнобойный» Niro EV с батареей емкостью 64 киловатт-часа сможет преодолеть на одном заряде 380 километров. Младшая версия имеет запас хода в 240 километров. Ее характеристики пока достоверно неизвестны, но, вероятно, она получит батарею емкостью 39,2 киловатт-час от соплатформенной «электрички» Hyundai Kona Electric. Мощность электромоторов также будет отличаться: топ-версия развивает 204 лошадиных сил, базовая — вероятно, около 135 сил.

В Корее Kia уже получила 5000 заказов на новый электромобиль, и в ближайшие месяцы машины поступят к покупателям. В Европе машину должны показать ближе к осени. Приедет ли электрокроссовер от Kia в Россию — пока неизвестно.