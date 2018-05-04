Новый INFINITI QX80 — лучший премиальный внедорожник 2018 года по версии журнала Wheels

Абсолютно новый INFINITI QX80 признан редакцией журнала Wheels лучшим премиальным внедорожником 2018 года. Новинка, представленная на рынке Ближнего Востока в рамках «Международного автосалона в Дубае», в борьбе за титул опередила сразу нескольких именитых конкурентов. Кроме того, на церемонии награждения «Лучший автомобиль года», организатором которого является журнал Wheels – единственное англоязычное автомобильное издание издающееся в Объединённых Арабских Эмиратах, другая модель INFINITI спортивный Q60 также отмечена как финалист номинации «Лучшее купе».

В рамках впервые проведенного на Ближнем Востоке исследования влиятельной ассоциации J.D. Power компания INFINITI UAE стала лидером «Индекса удовлетворённости клиентов уровнем сервисного обслуживания» (Customer Service Index (CSI). Из максимально возможных 1000 баллов INFINITI UAE получила 897 очков за качество сервисного обслуживания в Объединённых Арабских Эмиратах, подтверждая стремление компании к безупречному обслуживанию клиентов. Исследование основано на опросе 2806 реальных владельцев автомобилей и разбито на пять основных категорий: квалификация сервисных консультантов, процесс приемки автомобиля, выдача автомобиля, качество проведенных работ и уровень оснащения техцентра.