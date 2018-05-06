Jaguar представляет F-PACE 2019 модельного года

Компания Jaguar Land Rover представляет ряд обновлений для спортивного SUV F-PACE, завоевавшего множество международных наград. Самая продаваемая модель Jaguar получила усовершенствованный интерьер, новые технологии безопасности и дополнительные функции, которые делают каждую поездку еще более комфортной. Одним из обновлений стал адаптивный круиз-контроль с функцией ассистента рулевого управления, который работает в скоростном диапазоне 0-180 км/ч и использует функционал существующего адаптивного круиз-контроля с функцией удержания полосы движения и поддержания установленной дистанции до впереди идущего автомобиля.

Адаптивный круиз-контроль также получил систему Stop & Go, которая позволяет мягко остановить автомобиль и вновь начать движение при активации системы легким касанием педали. Система экстренного торможения при движении на высоких скоростях на базе радара обнаруживает угрозу лобового столкновения с другим транспортным средством и оповещает водителя о необходимости затормозить. Она функционирует в диапазоне от 10 до 160 км/ч: если система распознает риск неминуемой аварии, она предупреждает водителя или автоматически активизирует тормозную систему, если тот не делает этого самостоятельно.

Обновленный F-PACE также оснащается задней камерой, передними и задними датчиками парковки, системой контроля степени усталости водителя, системой экстренного торможения и системой удержания автомобиля в полосе движения, которые теперь устанавливаются по умолчанию. Новые опционально доступные пакеты функций безопасности помогают при выборе автомобиля. Park Pack включает систему помощи при парковке, мониторинг дорожной ситуации сзади и датчики парковки, обеспечивающие обзор 360°. При выборе Drive Pack владелец получает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, мониторинг слепых зон и систему экстренного торможения на высоких скоростях. Driver Assist Pack, в свою очередь, сочетает все функции двух пакетов в дополнение к 360-градусной камере и адаптивному круиз-контролю с функцией ассистента рулевого управления.

Мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном теперь устанавливается по умолчанию. Еще одним обновлением внутри автомобиля становится возможность дополнительно выбрать спортивные сиденья с электрорегулировкой в 14 направлениях и жестким каркасом. Jaguar F-PACE 2019 модельного года также получает безрамочное зеркало заднего вида, металлические накладки порогов с подсветкой и надписью Jaguar, премиальные коврики и обивку крыши под замшу, а также хромированные переключатели кресел с электрорегулировкой и углеволоконную отделку дверных панелей1.

Для того чтобы клиенты чувствовали себя максимально уверенно, бензиновые версии обновленных F-PACE 2019 модельного года получили увеличенный 82-литровый топливный бак (по сравнению с прошлой 63-литровой версией)2. Ник Коллинз (Nick Collins), директор модельной линейки Jaguar: «F-PACE был высоко оценен по всему миру и завоевал более 70 международных наград. Мы обновили нашу самую продаваемую модель, добавив новые технологии безопасности и сделав салон еще более комфортным. Все эти нововведения обеспечивают наших клиентов дополнительным комфортом, дарящим эмоции, которые традиционно ждут от Jaguar».

Недавно на Международном автосалоне в Нью-Йорке миру был продемонстрирован F-PACE SVR, который присоединится к линейке F-PACE 2019 модельного года. Эта версия получила 550-сильный 5,0-литровый бензиновый двигатель V8 с нагнетателем, выдающий 680 Нм крутящего момента. Он разгоняет автомобиль с нуля до 100 км/ч всего за 4,3 секунды при максимальной скорости в 283 км/ч. SVR, созданный подразделением Special Vehicle Operations, оснащен уникальной подвеской, улучшенной аэродинамикой и новыми легкими 21- и 22-дюймовыми колесными дисками с усовершенствованной тормозной системой. Выхлопная система Variable Valve Active Exhaust гарантирует, что узнаваемый характерный звук двигателя V8 будет соответствовать его производительности. Интерьер F-PACE SVR дополнен спортивными сиденьями с логотипом SVR, а также спортивным селектором переключения передач.