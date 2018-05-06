Обновленный Porsche Macan сфотографировали

В распоряжении издания Carscoops оказались шпионские снимки обновленного Porsche Macan, на которых автомобиль запечатлен без камуфляжа. Как ожидается, премьера модели состоится в ближайшее время. Судя по фотографиям, после рестайлинга кроссовер получит более узкие указатели поворота, а также видоизмененные фары головного света и колесные диско нового дизайна. Предполагается, что в салоне появится цифровая приборная панель, а также 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, которые ранее появились на новых Panamera и Cayenne.

По предварительным данным, в линейку двигателей войдут новый бензиновые наддувные шестицилиндровые моторы рабочим объемом 2,9 и 3,0 литра, которые заменят прежние агрегаты объемом 3,0 и 3,6 литра. Также не исключено, что у «Макана» появится версия с гибридной силовой установкой, которую позаимствуют у недавно представленного Cayenne E-Hybrid. В ее состав входит трехлитровый бензиновый двигатель V6, 136-сильный электрический мотор и восьмиступенчатая автоматическую коробка передач. В сумме агрегаты выдают 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента.