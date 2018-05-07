Harley-Davidson® и Jeep® продлили договор о сотрудничестве

В рамках сотрудничества бренд Jeep останется главным партнером и официальным спонсором мероприятий и раллийных заездов Harley-Davidson в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Бренд Jeep расширит свое присутствие на трех главных европейских мероприятиях Harley-Davidson: Евро-фестиваль в Сен-Тропе (Франция, 7-10 июня), празднование 115-летнего юбилея Harley- Davidson в Праге (Чехия, 5-8 июля) и фестиваль мотоциклистов European Bike Week™ в

Факер-Зе (Австрия, 4-9 сентября).

Кроме того, бренд Jeep отметится и на других мероприятиях Harley-Davidson, запланированных на текущий год: фестиваль мотоциклистов Africa Bike Week™ в Южной Африке (26-29 апреля), Tuscany Rally в Италии (25-27 мая) и мероприятие “Thunder in The Glens” в Авморе в Шотландии (24-27 августа). Но и это еще не все. Jeep продемонстрирует свои автомобили на местных мероприятиях по всему региону Европы, Ближнего Востока и Африки.

Посетители всех мероприятий смогут познакомиться со всеми моделями Jeep и взять их на тест-драйв. Особое внимание на крупных мероприятиях будет привлечено к новому Jeep Wrangler, который пополнит модельный ряд Jeep в текущем году. Их также можно будет взять на тест-драйв на дорогах общего пользования и в условиях бездорожья. На всех мероприятиях посетителям предоставят возможность протестировать любой мотоцикл Harley-Davidson из

линейки 2018 года, включая новые модели Softail®.

Стоит отметить присутствие на мероприятиях представителей дилерских центров Jeep, которые будут консультировать посетителей. Кроме того, гости смогут отдохнуть на террасе с прохладительными напитками и закусками, принять участие в захватывающем зиплайнинге и

насладиться видом новейших моделей Jeep в демонстрационной зоне Mopar®.

Одной из них будет легендарная модель Wrangler, укомплектованная оригинальными аксессуарами Mopar®,которые подчеркивают привлекательность, функциональность и внедорожные качества автомобиля.

На площадке будут представлены официальные магазины, где можно будет приобрести сувенирную продукцию Jeep и Harley-Davidson. Все мероприятия будут сопровождаться массивной рекламной кампанией продукции бренда Jeep на печатных и цифровых форматах, а

также на каналах Harley-Davidson в социальных сетях.

Чтобы продемонстрировать насколько Jeep и Harley-Davidson могут подстраиваться под владельца, планируется провести специальный конкурс CUSTOM COUSINS, который будет освещаться в соцсетях Клубов Harley-Davidson и Jeep. В рамках этого конкурса члены двух

клубов смогут подать собственные заявки на участие, а также проголосовать за лучшие, с их точки зрения, кастомизированные автомобили Wrangler.

По итогам конкурса будут определены три победителя — владельцы «лучших из лучших» кастомизированных автомобилей Wrangler. Призом будет поездка на мероприятие по случаю 115-летнего юбилея бренда Harley-Davidson в Праге. А десять самых активных членов Клуба

владельцев мотоциклов Harley-Davidson, принявшие участие в голосовании, получат билеты на главное ежегодное мероприятие Клуба владельцев автомобилей Jeep — Camp Jeep. Оно пройдет на гоночной трассе Red Bull Ring в Австрии с 13 по 15 июля.