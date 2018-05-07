На разработку новых УАЗов потрачено более 2 млрд.рублей

Группа «Солерс», чей основной актив Ульяновский автозавод, сообщила, что прибыль компании за 2017 год упала на 37,6% и составила 1 млрд. рублей. При этом инвестиции в конструкторские разработки составили 2,179 миллиардов. Это на 47% больше, чем годом ранее.

Половину денег – 1 миллиард 31 миллион направили на разработку новых моделей автомобилей. Новая версия «Патриота» уже обошлась в 661 млн рублей, а нового легкого коммерческого автомобиля УАЗ – в 181 млн рублей.

В Sollers сообщили, что рост расходов связан с тем, что cейчас инженеры трудятся над унифицированной платформой для машин УАЗ, которая будет готова после 2020 года.

Что касается прибыли, то первый заместитель гендиректора ПАО «Соллерс» Николай Соболев отметил, что наибольшее влияние на финансовые показатели группы оказало снижение продаж автомобилей УАЗ. Оно произошло на фоне высокой волатильности спроса на российском автомобильном рынке и сокращения прямых мер стимулирования спроса со стороны государства, сообщает РБК.