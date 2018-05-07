Volkswagen Tharu приедет в Россию

В сети опубликованы первые «живые» фотоснимки Volkswagen Tharu.Ранее концептуальный Powerful Family SUV продемонстрировали на автовыставке в Пекине. К дилерам модель приедет под названием Tharu.В продажу новый кроссовер поступит будущей осенью. Выпускать машину будет совместное предприятие концернов Volkswagen и SAIC.

Скорее всего VW Tharu будет собран на той же платформе, что и Skoda Karoq.

В моторном отсеке паркетника расположатся турбодвигатели объёмом 1,2 и 1,4 литра, мощность которых 116 и 150 л.с. соответственно. Сочетаться с ними будет механическая трансмиссия на 6 ступеней или робот 7DSG. Тип привода только передний.Производитель планирует сделать Volkswagen Tharu глобальной моделью и выпуск ею будет налажен на территории России, Мексики и Аргентины.