УАЗ победил в ралли-рейде Холмы России

Гоночная команда Ульяновского автозавода победила во 2-м этапе чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам «Холмы России» и Кубка ДОСААФ по ралли-рейдам. Заводские раллисты заняли 1-е место в командном зачете и взяли «золото» и «бронзу» в классе «Национальный».

Баха «Введенские просторы» прошла на территории Ульяновской области 5-6 мая. На старт вышли 38 экипажей из Москвы, Казани, Астрахани, Челябинска, Самары, Уфы, Ульяновска и других городов России. Команду Ульяновского автомобильного завода представили Виталий Проненко и Дмитрий Агафонов на УАЗ ПИКАП, а также Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко на УАЗ ПАТРИОТ. Всего за победу в национальном классе соревновались 11 экипажей.

Основная борьба развернулась во второй день чемпионата по ралли-рейдам. Спортсменам нужно было преодолеть два спецучастка общей протяженностью 360 км. Маршрут пролегал через поля и лесостепи Тереньгульского и Кузоватовского районов. Гонка в классе «Национальный» завершилась безоговорочной победой раллистов автозавода Виталия Проненко и Дмитрия Агафонова. Третьим в этом же классе финишировал обновленный УАЗ ПАТРИОТ, за рулем которого находились гонщик команды УАЗ Дмитрий Рыбин и штурман Андрей Батенко.

«Предыдущий этап «Холмов России» завершился в декабре, и я сразу же начал готовить УАЗ ПИКАП к следующему соревнованию. Дмитрий Рыбин, например, собрал новый раллийный УАЗ ПАТРИОТ с нуля. Заводская команда участвует еще и в автокроссе, поэтому в то же время готовили кроссовые машины. Времени было катастрофически мало, но мы справились. Трасса Бахи послужила серьезной проверкой на прочность: местами пыльная, с глубокими промоинами, которые нужно проезжать особенно аккуратно. Наши внедорожники ничуть не уступали серьезным машинам в абсолютном классе. Очень доволен результатом гонки и самим автомобилем – «железный конь» не подвел», — рассказал Виталий Проненко, гонщик команды УАЗ.

Победителей и призеров 2-го этапа чемпионата Ульяновской области по ралли- рейдам «Холмы России» наградили кубками и грамотами. Следующая гонка пройдет 10- 12 июня в Ульяновской области. Летний сезон-2018 для гоночной команды УАЗ будет насыщенным: впереди у спортсменов около 10 соревнований по автокроссу и ралли-рейдам.