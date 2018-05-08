У Chery в России выросли продажи почти на треть

В апреле 2018 года в России было продано 597 автомобилей марки Chery, что на 31% превышает результат прошлого года, информирует пресс-служба производителя. За 4 месяца 2018 года объем продаж составил 1 897 единиц, что больше чем в прошлом году на 27%.

На российском рынке линейка Chery состоит исключительно из кроссоверов: полноразмерного Tiggo 5, среднеразмерного Tiggo 3 и компактного Tiggo 2. Самой востребованной моделью марки является Tiggo 3, доля которого в апреле составила 59% от общего объема – 352 машины.

В апреле продажи автомобилей Chery в кредит в рамках программы Chery Finance по сравнению с мартом текущего года выросли на 93%. Кроме того, 30 кроссоверов были проданы через онлайн-магазин бренда и еще принято 84 заявки, часть из которых будет конвертирована в продажи на протяжении двух месяцев.