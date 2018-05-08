Subaru начали производство Ascent

Долгожданный трехрядный кроссовер Subaru Ascent , который является самым большим автомобилем в истории Subaru, начали собирать в Индиане.

Построен Ascent на платформе Subaru Global Platform (SGP), известной по XV и Импрезе последнего поколения. Спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажка. Причём тут применена расширенная и усиленная версия SGP со множеством дополнительных элементов в силовой структуре ради улучшения жёсткости, прочности и подавления вибраций.

Ascent приводится в движением новым четырёхцилиндровым «оппозитником» 2.4 с турбонаддувом типа twin-scroll и интеркулером, системой контроля фаз Subaru Dual Active Valve Control System. Все это дает двигателю 264 л.с. (при 5600 об/мин) и 376 Н•м (при 2000−4800 об/мин).