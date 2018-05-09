Citroen C4 Cactus стал кроссовером

C4 Cactus вышел на рынок в 2014 году, модель изначально позиционировали в качестве компактного «кроссовера». Осенью 2017-го был представлен обновлённый хэтчбек Кактус, предназначенный для европейского рынка.Citroen рассекретил модель для Латинской Америки: в Бразилии, Аргентине, Уругвае, Парагвае и Колумбии C4 Cactus снова станет SUV.

Производство Кактуса для латиноамериканских рынков наладят в Бразилии (европейскую версию выпускают в Испании), в продажу новинка поступит во второй половине текущего года.

От «европейской версии кросс отличается наличием рейлингов на крыше. Кроме того, в задних дверях «паркетника» — обычные опускающиеся стекла, тогда как у европейского C4 Cactus стекла можно лишь слегка откинуть вбок. Фото интерьера производитель не предоставил. Вероятно, салон у кросса будет таким же, как у европейского хэтчбека.

Возможно, для удешевления автомобиля производитель откажется от подвески с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC).

Бразильские СМИ предполагают, что C4 Cactus SUV предложат с мотором 1.6 THP мощностью 173 л.с. Также в Бразилии кроссовер наверняка будут продавать с двигателем 1.6 FlexStart, работающем как на бензине, так и на этаноле: в первом случае отдача составит 115 л.с., во втором — 118 л.с. Привод у новинки будет только передним.

В Европе хэтчбек C4 Cactus сегодня доступен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (130 л.с.), «атмосферником» 1.2 (75 или 82 л.с.) и его турбоверсией с отдачей в 110 л.с., четырехцилиндровым турбодизелем 1.6 BlueHDi (99 л.с.). Трансмиссии — «механика», «робот» или «автомат».