В Казахстане будут выпускать некоторые модели УАЗ

Осенью 2017 года сообщалось о запуске сборки моделей УАЗ в Казахстане. Планировалось, что производство начнется сразу на двух площадках — на предприятии «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и заводе-филиале СЕМАЗ в городе Кокшетау.

«Решение начать сборку автомобилей УАЗ связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в Республике Казахстан, на автомобили местной сборки при регистрации не применяется утилизационный сбор и они попадают под действие «преференций госзакупщиков». Немаловажно что у местных покупателей появится возможность оформить льготный кредит на автомобиль и воспользоваться программой утилизации.

Ожидалось, что в Казахстане на конвейер встанут внедорожники Патриот и Хантер, а также классические коммерческие модели марки, тогда как модели Пикап и Хантер будут поставляться в готовом виде. Сейчас же появилась информация, что будет выпускаться все семейство Патриот, включая Пикап и Профи, тогда как от «Буханки» было принято решение отказаться. Планы на Хантер не изменились – его тоже будут выпускать. По предварительной информации, производство начнется в августе-сентябре текущего года.