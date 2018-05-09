Nissan представил Terrano Sport для Индии

Необычный Nissan Terrano представили в Индии. Модели дали приставку Sport Edition немного добавили наклеек, поигрались с красками и установили пару накладок на колесные арки, добавили в радиаторную решетку светодиодные ДХО. Кресла модели обиты простеганной тканью. На этом, как водится, «спорт» и заканчивается.

В остальном кроссовер ничуть не изменился. «Спортивный» индиец может рассчитывать на турбодизель на 1.5 литра с мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой «механикой» без полного привода. 16-дюймовые диски, электропривод наружных зеркал, мультимедийная система с сенсорным экраном, пара подушек безопасности, ABS и EBD также входят в комплект Nissan Terrano Sport Edition. Цена стартует с отметки в 1 222 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 142 000 рублей по актуальному курсу.