Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер

Rolls-Royce Cullinan построен на, уже использовавшейся в седане Rolls-Royce Phantom VIII, оригинальной модульной платформе. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах специально построена для кроссовера, дополнена шасси с системой полного привода и механизмом подруливания задних колес. Кузов собран на пространственном каркасе из алюминия, благодаря чему кроссовер весит 2660 килограммов.

Внешне Cullinan— 100-процентный «Роллс». Остались даже распашные двери, которые для удобства пассажиров открываются против хода! Угловатые линии роднят Cullinan скорее с флагманской моделью Phantom, нежели с более обтекаемым седаном Ghost. Расстояние между осями составляет 3295 миллиметров, длина кроссовера — 5341 миллиметр. Rolls-Royce Cullinan оснащен двигателем V12 объемом 6,75 литра с двумя турбинами мощностью 571 сил. Максимальный крутящий момент в 850 Нм (доступен с 1600 об/мин).

Интерьер кроссовера выполнен в традиционном для марки стиле с симметричной передней панелью, обилием натурального дерева и круглыми металлическими дефлекторами вентиляции. Задние места могут быть выполнены в виде трехместного складывающегося дивана либо роскошных индивидуальных кресел с массивным подлокотником между ними с подставками под бокалы для шампанского. Впрочем, и это, и выдвигающиеся из багажника креслица для пикника на природе можно увидеть, например, на «Рейндж Роверах». А вот стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека — это роллс-ройсовский эксклюзив. Она позволяет не только снизить уровень шума в пассажирском отсеке, но и не растрачивать прохладу внутри при пользовании багажником в жару.