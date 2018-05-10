Brabus назвал цену на Mercedes-Benz G500 4×4²

Тюнинг ателье установили на внедорожник двойной шноркель из углепластика, крепление запасного колеса, воздухозаборник на капоте и декоративные элементы отделки кузова, выполненными из этого же материала. Добавили выдвижные пороги с электроприводом, экспедиционный багажник, дополнительную светотехнику спереди и сзади, «кенгурятник» с защитой фар, лебедку и внедорожные шины. Brabus по колдовали над двигателем 550 Adventure 4×4² и увеличили отдачу четырехлитрового битурбодвигателя V8 с 422 до 550 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 210 километров в час. Brabus оценил Mercedes-Benz G500 4×4² в 540 тысяч 242 евро (40 миллионов рублей по текущему курсу).