Nissan Rogue в стилистике звездных войн

Американское подразделение Nissan совместно с кинокомпанией Lucasfilm построило к премьере фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории» особую модификацию кроссовера Rogue (на российском рынке X-Trail). Новинку выполнили в стилистике космического корабля «Тысячелетний сокол» (Millennium Falcon).

Созданием машины занимались дизайнеры Lucasfilm и фирмы по производству визуальных эффектов Industrial Light & Magic, а также специалисты Vehicle Effects — эта компания строит транспортные средства для фильмов.

Часть кузовных панелей кроссовера выполнили из обработанного вручную алюминия, сделали лобовое стекло как у космолета, нанесли соответствующие графические изображения, установили новые колеса, а также смонтировали на крыше «радар» и «лазерную установку».

В салоне установили «гиперпространственную» консоль, различные блоки переключателей, подсветку и 18-дюймовый сабвуфер.

Силовая установка Nissan Rogue, вероятно, осталась без изменений: 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 172 лошадиные силы (237 Нм крутящего момента), сопряженный с вариатором и системой полного привода.