Как помыть Range Rover — советы австралийцев

Не катайтесь по полосе прибоя в неизвестных местах. Пляжный драйв на острове Фрейзер (Австралия) чуть не превратился в трагедию.

Начиналось все довольно невинно. Группа туристов развлекалась, гоняя во время отлива по кромке воды, чего делать категорически не рекомендуется. Внедорожник забуксовал. Пока автомобиль пытались откопать, начался прилив.



Под ударами волн, мокрый песок стал прямо на глазах поглощать машину. Причем, что интересно, не равномерно, а переворачивая ее на бок. Стало ясно, что своими силами не справиться. Прибывшие через несколько часов спасатели обнаружили отступившее к тому моменту море и торчащие из пляжа колеса. Под ударами волн, мокрый песок стал прямо на глазах поглощать машину. Причем, что интересно, не равномерно, а переворачивая ее на бок. Стало ясно, что своими силами не справиться. Прибывшие через несколько часов спасатели обнаружили отступившее к тому моменту море и торчащие из пляжа колеса.