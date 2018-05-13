Dodge Durango Pursuit на службе у полиции

Компания Dodge представила в Америке новый полицейский автомобиль, построенный на базе внедорожника Durango. Машина подверглась модернизации и получила специальное оборудование. Внедорожник, ставший полицейским перехватчиком, получил модернизированное оснащение и специальное оборудование. Dodge Durango Pursuit оснастили 5,7-литровым мотором V8, развивающим 360 л.с. и 529 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Кроме того, он получил двухдиапазонную раздаточную коробку.

Внедорожник укомплектовали усиленными тормозными механизмами. Дистанция, на которой автомобиль ускоряется до 96 км/ч и полностью останавливается, составила 40 метров. Дорожный просвет Durango составил 206 мм, благодаря чему «автомобиль способен решать любые задачи на дорогах». Список оснащения новинки включил камеру заднего вида, масляный радиатор, сверхмощный водяной насос, трехзонный климат-контроль, который дает автомобиль пригодным для использования в службе K9.