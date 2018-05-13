Dongfeng будут выпускать клон Nissan Navara

Dongfeng Motor будет выпускать под своей маркой лицензионную копию пикапа Nissan Navara последнего поколения (заводской код — D23), об этом сообщают китайские СМИ.

Navara под брендом Dongfeng будет немного отличаться дизайном. Кабина и кузов останутся прежними, но спереди появится решетка радиатора гексагональной формы и другие фары, изменится форма капота и бампера. Сзади машина получит другую панель откидного борта. В настоящее время закамуфлированные прототипы модели проходят испытания. Производство японско-китайского пикапа начнется в четвертом квартале нынешнего года.

Оригинальный Nissan Navara D23 выпускают с 2014 года. Гамма моторов модели зависит от рынка и включает 2,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 184 л.с., 2,3-литровый турбодизель мощностью 160 или 190 л.с., а также 2,5-литровый дизель отдачей 160 или 187 л.с. Nissan Navara D23 стал основой для пикапов под двумя другими марками — Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class. Компания Dongfeng до сих пор выпускает лицензионную копию пикапа Nissan NP300 поколения D22, появившегося в 1998 году. Недавно этот автомобиль подвергся комплексной модернизации.