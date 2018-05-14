Роналду будет рекламировать кроссоверы суббренда Great Wall

Марка Wey, более люксовый суббренд Great Wall, будет выпускать кроссоверы на уровень выше моделей Haval. Кроме китайского рынка, производитель намерен продавать кроссы по всему миру – бренд уже зарегистрирован в Европе, Соединенных Штатах и Австралии.

Осенью 2017 года модели Wey были выставлены на Франкфуртском автосалоне, а накануне был подписан контракт с новым лицом бренда Wey – звездным игроком команды Реал Мадрид Криштиану Роналду. На мероприятии были подписаны документы, пожаты руки и осмотрен футболистом кроссовер Wey VV7 с 235-сильной двухлитровой «турбочетверкой». Подписание контракта с Роналду, видимо, заявление о начале рекламной кампании на европейском рынке.