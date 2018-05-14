Mitsubishi Outlander нового поколения получит шасси Renault-Nissan

Новое поколение кроссоверов Mitsubishi Outlander может получить французско-японскую платформу. Как сообщает портал Motor1, популярный японский кроссовер Mitsubishi Outlander к 2021 перейдёт на платформу Renault-Nissan Common Module Family, на базе которой строятся Nissan X-Trail и Renault Kadjar и иже с ними. Платформа создавалась альянсом для максимальной унификации и снижения затрат на разработку. Если это случится, Outlander лишится атмосферных бензиновых «четвёрок» объёмом 2,0-2,4 литра, атмосферных «шестёрок» 6B31 на три литра, а также турбодизельных двигателей 4N1 объёмом 2,2 литра.

Вместо них кроссовер может получить силовые установки от Nissan Rogue, который в России известен под именем X-Trail. Возможно на «Аутлендера» установят турбированные «четвёрки» от Nissan Qashqai объёмом в 1,2-1,6 литра и отдачей в 114-148 лошадиных сил и дизельные двигатели объёмом 1,5-1,6 литра мощностью 108-129 лошадиных сил.

Также ожидается, что кроссовер сохранит гибридную версию.

Продажи Mitsubishi Outlander в США за прошлый год составили около 35 000 экземпляров. В Европе было продано чуть более 36 000 автомобилей этой модели, и если в США они уверенно растут, то в Европе падают уже второй год подряд. Для сравнения: Nissan, к примеру, продал в прошлом году на территории США более 400 000 экземпляров кроссовера Rogue.