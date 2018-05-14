Alfa Romeo расширит линейку кроссоверов

Итальянцы планируют усиление линейки SUV еще одной моделью большего размера, а также производительными гибридными модификациями. Соответствующий анонс сделал глава концерна FCA Серджио Маркьонне.

Ожидается, что будущий большой кроссовер марки получит мягкую гибридную установку и электрический турбонагнетатель, питающиеся от 48-вольтовой бортовой электросистемы. Модель, для которой будет доступен опциональный третий ряд сидений, поступит в продажу в конце 2019 года. Новая модель будет построена на базе Alfa Romeo Stelvio