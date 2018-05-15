Закончился I этап гоночной серии RZR CAMP

Закончился I этап гоночной серии на мотовездеходах и квадроциклах RZR CAMP.

Всегда приятно готовить и проводить это соревнование и всегда есть чувство сожаления, когда

подобные праздники подходят к концу, учитывая каким ярким получился первый этап.

Эти дни были жаркими, пыльными, насыщенными, эмоциональными и впечатляющими!

За участниками соревнований было действительно интересно наблюдать — кураж, азарт,

выдержка, умение собраться, мастерство владения техникой и желание быть первыми

искренне впечатляют!

Организаторы соревнований искренне поздравляют победителей I этапа в разных классах:

ATV I

1 место: Козлачков Павел

2 место: Клочков Алексей

3 место: Мамаев Дмитрий

ATV II

1 место: Пархомов Сергей

2 место: Формалин Александр

3 место: Петюшко Владимир

ATV Profi

1 место: Андреенков Никита

2 место: Гриднев Андрей

3 место: Зверев Алексей

ATV Profi 1000

1 место: Маликов Владислав

2 место: Карпман Яков

3 место: Храмушин Сергей

Side-by-Side Open

1 место: Маликов Иван

2 место: Шумейко Артем

3 место: Багель Максим

Side-by-Side Standard