Закончился I этап гоночной серии RZR CAMP

Закончился I этап гоночной серии на мотовездеходах и квадроциклах RZR CAMP.
Всегда приятно готовить и проводить это соревнование и всегда есть чувство сожаления, когда
подобные праздники подходят к концу, учитывая каким ярким получился первый этап.
Эти дни были жаркими, пыльными, насыщенными, эмоциональными и впечатляющими!
За участниками соревнований было действительно интересно наблюдать — кураж, азарт,
выдержка, умение собраться, мастерство владения техникой и желание быть первыми
искренне впечатляют!
Организаторы соревнований искренне поздравляют победителей I этапа в разных классах:
ATV I
1 место: Козлачков Павел
2 место: Клочков Алексей
3 место: Мамаев Дмитрий
ATV II
1 место: Пархомов Сергей
2 место: Формалин Александр
3 место: Петюшко Владимир
ATV Profi
1 место: Андреенков Никита
2 место: Гриднев Андрей
3 место: Зверев Алексей
ATV Profi 1000
1 место: Маликов Владислав
2 место: Карпман Яков
3 место: Храмушин Сергей
Side-by-Side Open
1 место: Маликов Иван
2 место: Шумейко Артем
3 место: Багель Максим
Side-by-Side Standard
1 место: Сушко Евгений
Side-by-Side Standard 1000
1 место: Гомберг Михаил
2 место: Галеев Айдар
3 место: Магфуров Алмаз
Компания Brandt приглашает всех участников на следующий II этап гонки в Казань,
который состоится 21-22 июля. Еще есть время как следует подготовить себя и технику!
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