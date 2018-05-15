BurnsOffroad – первое приложение для навигации по бездорожью

Мобильное приложение предлагает широкий функционал, возможность работы в режиме offline и версии, доступные как для iOS, так и Android. При грамотной настройке, приложение может заменить все устройства, необходимые для ориентирования и навигации в offroad. Приложение регулярно обновляется и становится удобнее для пользователя. Райдеры со всей страны тестируют обновленную версию BurnsOffroad уже несколько месяцев.

По словам пользователей, функционал приложения выстроен так, что позволяет организовать и проконтролировать offroad-заезд от самого начала до конца.