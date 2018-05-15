BurnsOffroad – первое приложение для навигации по бездорожью

Мобильное приложение предлагает широкий функционал, возможность работы в режиме offline и версии, доступные как для iOS, так и Android. При грамотной настройке, приложение может заменить все устройства, необходимые для ориентирования и навигации в offroad. Приложение регулярно обновляется и становится удобнее для пользователя. Райдеры со всей страны тестируют обновленную версию BurnsOffroad уже несколько месяцев.
По словам пользователей, функционал приложения выстроен так, что позволяет организовать и проконтролировать offroad-заезд от самого начала до конца.
В приложении доступны:
Несколько вариантов специальных карт для бездорожья (с лесными тропами, треками и офлайн-доступом);
Несколько вариантов специальных карт для бездорожья (с лесными тропами, треками и офлайн-доступом);
Функция записи собственного маршрута любой сложности и на любой территории;
Внутренний мессенджер для общения;
Внутренний мессенджер для общения;
Возможность делиться созданными маршрутами с друзьями в приложении или отправлять их в социальные сети (FB, VK, G+);
Функция «Путешествия». Опция дает возможность найти компанию для
совместных заездов, вместе построить трек и обсудить детали поездки (даты, сроки, количество участников, экипировку);
совместных заездов, вместе построить трек и обсудить детали поездки (даты, сроки, количество участников, экипировку);
Команда создателей регулярно обновляет приложение, добавляя новые функции и совершенствуя версии для обеих платформ (Android и iOS). Цель BurnsOffroad сделать сервис универсальным для пользователей и превратить BurnsOffroad в самое крупное сообщество любителей бездорожья и драйва в России.
Вступайте в ряды пользователей, находите компании на вылазки, стройте маршруты, устраивайте соревнования! Чем больше пользователей, тем лучше будет приложение!
Приложение в GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burnsoffroad.app
Версия для IOS
https://itunes.apple.com/us/app/burnsoffroad/id1340884599?l=ru&ls=1&mt=8
Группа в ВК https://vk.com/burnsoffroad
Сайт www.burnsoffroad.com
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