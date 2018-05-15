Audi показала тизер кросс-купе Q8

Компания Audi опубликовала тизер нового «купейного» вседорожника Q8, который построен в пику BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. До премьеры остаются считанные недели, кроме того, новинка приедет и в Россию. На изображении показана лишь задняя часть автомобиля, но сюрприза она не представляет: уже давно было ясно, что серийная машина почти копирует концепт Q8 Sport 2017 года.

Ранее на ежегодной большой пресс-конференции глава отдела исследований и разработок Audi Петер Мертенс подтвердил, что новый кроссовер Q8 представят в этом году — это состоится в июне в Шанхае. В Audi называют Q8 «новым лицом семейства Q».

Сам автомобиль построен на платформе «ку-седьмого» и, вероятно, позаимствует у него моторную гамму — ожидаются, в том числе, дизельные и бензиновые V6 и V8, а также гибридная версия, разрабатываемая совместно с Porsche, пишет Autocar.

Сама внешность Q8 секрета почти не представляет: машину почти без камуфляжа ранее уже ловили фотошпионы. Более того, в начале осени 2017 года один из тестовых экземпляров премиального кросс-купе был замечен во время испытаний в Москве.

Кстати, уже известно, когда Audi Q8 приедет в Россию. Ориентировочно, это случится в июле. Что касается цен, то они станут известны ближе к старту продаж, но вполне очевидно, что имиджевый Q8 окажется дороже модели Q7, стоимость которого составляет от 3 750 000 рублей.