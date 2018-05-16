Tesla Mоdel X взял на буксир авиалайнер Boeing 787

Рекорд, который официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, был поставлен на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна (Австралия). Электрокар Tesla отбуксировал лайнер массой 130 тонн на расстояние 300 метров. Таким образом, автомобиль Model X стал первым в мире серийным электрокаром, взявшим на буксир подобный груз.

Напомним, что полноприводный кроссовер Model X комплектуется двумя электромоторами совокупной мощностью 700 л.с. (931 Н∙м). Для разгона до 100 км/ч автомобилю требуется 2,9 с. Без подзарядки кроссовер способен проехать около 480 км.