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Новости   17 мая 2018    106

Mercedes-Benz продолжит выпуск «Гелендевагенов» серии W461

Компания Mercedes-Benz продолжит выпуск «Гелендевагенов» серии W461-й параллельно с гражданской версией внедорожника 2019 модельного года. Об этом, как сообщает Road & Track, заявил Ян Хэдли Джеймс, исполнительный директор по маркетингу Mercedes-Benz, отвечающий за G-класс. Mercedes-Benz W461- внедорожники, которые преимущественно изготавливались по заказам военных и спецслужб , гражданский «Гелик» идет под обозначением W463.

Теперь же, как следует из слов представителя автомобильной марки, компания не только не планирует сворачивать сборку W461, но и готова предложить модель на рынках, где возможна реализация автомобилей стандарт Euro 5. О каких именно странах идет речь, представитель бренда не уточнил.

«Мы наблюдаем рост продаж W461-й серии. Автомобиль становится все более уникальным, потому что не имеет аналогов. Модель до сих пор пользуется стабильным спросом, и у нас нет планов по остановке производства. Напротив, компания намерена инвестировать в эту модель и развивать ее, благодаря спросу на рынке», — сказал Ян Хэдли Джеймс.

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