УАЗ «Патриот» ждет обновление

UAZ Patriot в этом году подвергнется очередному улучшению. Производитель планирует оснащать внедорожник бензиновым двигателем ZMZ PRO мощностью 150 л.с., который сейчас ставят на коммерческие УАЗ Профи.

Двигатель ZMZ PRO, он же ЗМЗ-409051.10., получит двухрядную цепь ГРМ, измененные фазы газораспределения, что увеличит степень сжатия с 9,1 до 9,8. Также измененный выпуск, поршни, клапаны, усиленную головку блока, что при прежнем рабочем объеме 2,7 л добавит +15 л.с. и +18 Н∙м крутящего момента. Причем прибавка в крутящем моменте пришлась на средние и низкие обороты.

Еще одно обновление коснется салона: на стойках кузова появятся ручки, за которые можно будет держаться. А вот давно ожидаемого автомата не будет. Пока — работа над новой коробкой идет, но в ходе этой модернизации ее внедрить не успеют. Поэтому автомат запланирован на 2019 год.