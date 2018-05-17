Стартовал автопробег Geely & Shell от Москвы до Лондона

15 мая 2018 года стартовал международный автопробег «На100ящий Вызов», проходящий от Москвы до Лондона. Организаторами данного мероприятия выступили Geely и «Шелл». По международному проекту «Один пояс – один путь» пробег от столицы России до столицы Великобритании является вторым этапом путешествия через всю Евразию. Он проходит через территорию девяти стран и имеет протяженность 18 000 км.

Азиатский этап пробега стартовал 4 мая из Сианя и продолжался 10 дней до Москвы. После чего участники вместо дня отдыха проверили проходимость Geely Atlas на танковом полигоне в Подмосковье.



По второму этапу запланированной первой остановкой будет завод «Белджи» под Борисовом (Республика Беларусь). Это первый завод собирающий Geely Atlas вне Поднебесной. Далее участников ждут такие страны как: Польша, Германия, Франция и конечным пунктом данного этапа станет Великобритания. Это настоящее испытание не только для кроссовера Geely Atlas, но и для смазочных материалов «Shell». Все направлено на проверку максимальной выносливости автомобиля, который по праву считается гордостью марки и для проверки моторных масел Shell Helix Ultra.