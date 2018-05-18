Nissan Armada (Patrol) серьезно подготовили для экспедиций

Компания Nissan представила на американской выставке Overland Expo West особую версию большого внедорожника Nissan Armada (Patrol), серьезно подготовленную для экспедиций по самым диким местам планеты. У него есть все для того, чтобы забраться в самую глушь и с комфортом там заночевать.

Проект получил название Armada Mountain Patrol и представлен в единственном экземпляре. Он создан не просто для поездок по пересеченной местности, но и для походных ночевок в любом месте, где застанет ночь. Для этого внедорожник оснастили четырехместной палаткой и комплектом всего необходимого для обустройства лагеря: спальными мешками, складными стульями, тентом и съемной лестницей.

Весь инвентарь компактно складывается и крепится на багажник на крыше, дополненный светодиодной люстрой. В экспедиционную «экипировку» автомобиля для комфортной жизни в диких условиях также вошли холодильник, морозильник, походная радиостанция, лопата, реечный домкрат, санд-траки и дополнительные канистры для топлива.

Переделки самой машины тоже оказались весьма внушительными: установлена внедорожная подвеска от компании Icon Vehicle Dynamics, силовой обвес с дополнительным светодиодным светом спереди, 17-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной Nitto Ridge Grapplers (35 дюймов), запаска на корме, защита днища и выхлопная система от Magnaflow. В оснащение вошли также лебедка и навигационная система Lowrance.

А вот двигатель остался без изменений: Mountain Patrol приводится в движение 5,8-литровой V-образной бензиновой «восьмеркой» мощностью 395 лошадиных сил, которая работает в паре с семиступенчатым автоматом.