Dacia сделала из Duster’а фургон

Для австрийского рынка создан кроссовер Duster Fiskal, который предназначен для коммерческой эксплуатации. у автомобиля есть грузовой отсек длиной 1 640 мм.Это достигается отсутствием заднего ряда сидений, стальной перегородкой позади передних сидений, а также глухими вставками вместо задних боковых стёкол.

Версию Fiskal можно построить на базе любого «Дастера», выбрав подходящие клиенту мотор, коробку передач и привод. Переделка и оформление всех документов будут стоить 1 730 евро. В Австрии самый доступный переднеприводный фургончик стоит 13 720 евро.