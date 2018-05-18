  • Сегодня: Пятница, Май 18, 2018

 

Новости   18 мая 2018    26

Dacia сделала из Duster’а фургон

Для австрийского рынка создан кроссовер Duster Fiskal, который предназначен для коммерческой эксплуатации. у автомобиля есть грузовой отсек длиной 1 640 мм.Это достигается отсутствием заднего ряда сидений, стальной перегородкой позади передних сидений, а также глухими вставками вместо задних боковых стёкол.

Версию Fiskal можно построить на базе любого «Дастера», выбрав подходящие клиенту мотор, коробку передач и привод. Переделка и оформление всех документов будут стоить 1 730 евро. В Австрии самый доступный переднеприводный фургончик стоит 13 720 евро.

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2018 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу