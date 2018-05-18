Новое поколение Lada 4х4 может получить новую платформу

Новое поколение Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan, которая скрывается за аббревиатурой CMFB-LS. Компания хочет сохранить выдающиеся внедорожные качества Lada 4×4. При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы АВТОВАЗа, летом 2018 года компания Renault s.a.s. должна завершить технико-экономическое обоснование адаптации глобальной платформы CMF-B LS альянса Renault-Nissan-Mitsubishi до вехи Concept Freeze («финальное утверждение концепции»).

«В настоящее время мы изучаем изменения, которые могут потребоваться для платформы альянса — когда и если мы примем решение по использованию такой платформы», — сказал Мор комментируя вопрос об итогах этой работы. При этом глава автогиганта не стал отвечать на вопрос, будет ли новое поколение Lada 4×4 построено на «миксе» платформы альянса и собственных разработок марки Lada.

Очевидно, что преемник существующей Lada 4×4 — в своем роде легендарного автомобиля — будет сильным продуктом с глобальным потенциалом, не только для российского рынка.

Платформа CMF-B — это модульная платформа для автомобилей В-класса, которая архитектурно повторяет логановскую B0, но является более современной: в частности, инженерами заложена возможность установки современной электроники.

Приставка LS означает Low specifications — «упрощенная спецификация». Ещё существует версия HS (High specifications): у неё больше электроники и дороже компоненты, а соответственно, и сама машина получается дороже. Но нам достанется простой вариант, который технически, по всей видимости, не сильно отличается от нынешнего «Дастера».