Zetor Engineering представили бронеавтомобиль Gerlach 4×4

Чешская компания Zetor из города Брно известна как производитель тракторов, продукция которого экспортируется во многие страны мира. Два года назад чехи (совместно со своей дочерней словацкой компанией Zetor Engineering) решили расширить сферу деятельности и начали проектировать бронеавтомобиль Gerlach 4×4. Не в последнюю очередь это было вызвано большим количеством устаревшей легкобронированной техники в чешской и словацкой армиях, которой давно требуется замена.

Например, для патрулирования и разведки словацкая армия до сих пор использует советские БРДМ-2! Которые, понятное дело, уже не соответствуют вызовам времени… Бронеавтомобиль Gerlach 4×4, напротив, весьма современен и создан исходя из опыта использования подобных автомобилей в «горячих точках». Машина получила бронированный кузов защищающий экипаж от обстрела пулями калибра 7,62х51 мм, днище снабжено противоминной V-образной накладкой, пол кузова устелен противоосколочными матами.

Кроме того, по требованию заказчика броневая защита может быть усилена за счет установки дополнительных бронелистов. В базовой модификации машина весит 12 тонн и рассчитана на перевозку четырех человек, каждый их которых перевозится в индивидуальном кресле, снабженным амортизирующей системой на случай подрыва на мине. Дополнительно в задней части кузова могут разместиться ещё два человека. Посадка-высадка в машину производится через четыре двери, расположенные по бортам кузова.

Длина автомобиля — 5,65 м, высота — 2,5 м, ширина — 2,5 м, колесная база — 3,6 м, дорожный просвет — 465 мм. То есть чешский бронеавтомобиль получился значительно крупнее и тяжелее российского «Тигра»! Gerlach 4×4 оснащается дизельным двигателем мощностью 326 л.с., с которым на пару трудится шестиступенчатый автомат. Машина способна разгоняться до 110 км/ч, преодолевать брод глубиной 1,2 м и препятствия высотой до полуметра, запас хода составляет 800 километров, масса перевозимого груза — 1,5 тонны.

Базовая модификация не имеет вооружения, но по желанию заказчика на крыше Gerlach 4×4 может устанавливаться ручной пулемет или дистанционно-управляемый модуль с крупнокалиберным пулеметом. Также машина может быть снабжена централизованной системой подкачки шин и фильтровентиляционной установкой для защиты от химического, бактериологического и радиационного заражения. Цена базовой модификации бронеавтомобиля — 398 000 евро или 29 млн 150 тыс. рублей.