BMW выпустит кроссовер X8

Новый BMW X8 будет представлен в купеобразном дизайне в качестве соперника моделям Range Rover и предстоящему Audi Q8. Топовые же версии «восьмерки» будут соперничать с базовыми исполнениями Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan. Баварский производитель начал регистрировать торговую марку X8 на различных рынках по всему миру с 2018 года – последним стал рынок Дальнего Востока.

Глава BMW по разработкам Клаус Фройлих не подтвердил намерения компании войти в более высокий ценовой сегмент с X8, но подтвердил, что в компании оценивают возможность выпуск такой модели и вероятность ее одобрения высока. Кроме того, рассматривается два варианта реализации модели. Стандартный путь – купеобразная вариация X7 по аналогии с младшими моделями, как, например, X5 и X6, X3 и X4. Второй вариант – более просторный по сравнению с X7 автомобиль с удлиненной колесной базой и прямой крышей.

В любом случае, у X8 будет четырех- или пятиместная компоновка салона, тогда как у X7 будет три ряда сидений и семь посадочных мест. Акцент будет сделан на роскошный комфорт пассажиров второго ряда. Кстати, габариты BMW X7, в сравнении с конкурентами, предоставляют возможность выпуска более длинной версии. У «баварца» длина составляет 5 020 мм и колесная база – 3 010 мм, Mercedes-Benz GLS имеет в длину 5 131 мм, а колесная база 3 076 мм. У стандартной версии Range Rover – 4 999 и 2 922 мм, соответственно.