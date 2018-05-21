Дакар 2019 пройдет только на территории Перу

Впервые в истории ралли-рейд «Дакар» пройдет по территории одного государства. 6 января гонка стартует в столице Перу городе Лима и там же 17 января 2019 г. финиширует.

После того, как от проведения ралли-рейда сначала отказалось Чили, а затем Боливия, организаторы гонки заявили, что «Dakar 2019» все-таки состоится. На территории Перу.

При этом трассы будут не менее интересными и насыщенными, чем обычно. Обещают самый разнообразный рельеф, а по количеству песков «Дакар 2019» даже превзойдет все предыдущие соревнования.