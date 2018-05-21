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Новости   21 мая 2018    17

Восстановление и модернизация Toyota Land Cruiser FJ40

Реставрационное бюро Legacy Overland возродило и модернизировало один из самых надежных разведывательных автомобилей в мире Toyota Land Cruiser FJ40. Проект получил название «Sequoia».
Новое дыхание получил Ленд Крузер 1985 года выпуска. Черный крейсер с открытым верхом покрыт матовой краской с глянцевыми элементами.
Интерьер оснащен высококачественной кожаной обивкой из веганской кожи, высококачественной аудиосистемой, передними сиденьями-ковшами.

Под капотом 3-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель. За преодоление бездорожья отвечает грязевая резина, дополнительный свет, каркас безопасности и закрепленный у правой стойки хай-джек.

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