Восстановление и модернизация Toyota Land Cruiser FJ40

Реставрационное бюро Legacy Overland возродило и модернизировало один из самых надежных разведывательных автомобилей в мире Toyota Land Cruiser FJ40. Проект получил название «Sequoia».

Новое дыхание получил Ленд Крузер 1985 года выпуска. Черный крейсер с открытым верхом покрыт матовой краской с глянцевыми элементами.

Интерьер оснащен высококачественной кожаной обивкой из веганской кожи, высококачественной аудиосистемой, передними сиденьями-ковшами.

Под капотом 3-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель. За преодоление бездорожья отвечает грязевая резина, дополнительный свет, каркас безопасности и закрепленный у правой стойки хай-джек.